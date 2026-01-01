[경마]한국마사회, 2026년 경마시행계획 발표

한국마사회(회장 정기환)가 영천경마장 개장을 통한 권역형 순회경마 구현과 경주 품질 제고 등을 주요골자로 하는 2026년도 경마시행계획을 발표했다.
먼저 2026년 3월 완공을 앞두고 있는 영천경마장을 활용하여 부산경남과 영남권역으로 블록화한 권역형 순회경마 체계를 본격 구현한다는 방침이다. 경주마 자원은 부산경남에 상주 체류하되, 경마시행 시 경주마와 인력이 부경과 영천을 순회하는 경마선진국형 시스템을 도입하는 것이다.
개장 1년차인 2026년에는 9월 2주차부터 12월 1주차까지 총 12주간 72경주를 시범 운영하며, 원활한 운영을 위한 출전장려금 확대 및 이동지원 인센티브 등을 신설한다.
이와 함께 서울·부경 최우수 기수들의 경마장 간 자유로운 활동을 보장하는 더러브렛 통합기수제를 시범운영하고, 단거리 최우수마 선발체계 강화를 위해 서울과 영남의 KRA스프린트를 'KRA컵 스프린트(G3)'로 통합·격상한다. 11월 4주차 부경경마장에서 개최될 예정인 동 경주는 '코리아스프린트'로부터 이어지는 단거리 최고마 선발 계보를 완성하게 된다.
매년 많은 호응을 얻고 있는 야간경마는 운영방식을 개선해 8월 2주차부터 9월 1주차까지 5주간 집중 시행하며, 이 기간 중 '코리아컵'과 '코리아스프린트'가 펼쳐진다. 또한 하절기 경주마 보호를 위해 8월 1주차 전(全) 경마장 동시 휴장제를 도입하고, 월요일 공휴경마를 연 3회(3월2일, 8월17일, 10월5일) 시행한다.
한편으로는 국산마 육성을 위해 신마한정경주(서울 7경주, 부경 4경주)와 6등급 국산암말 경주(서울 12경주, 부경 8경주)를 확대·신설하고, 경매 거래 경주마 출전 인센티브를 신설한다. 경주 품질 향상을 위해서는 출전장려금 지급범위를 마주·조교사 각 10위까지 동일하게 운영하고 단거리와 중장거리를 분리 운영하며, 주행심사 합격기준 강화 및 전략거리 인센티브 지급기준 완화를 통해 경주마의 주행 능력 향상을 꾀한다. 해외 교류경주도 프랑스·독일 트로피 신설을 통해 국제적인 교류를 확대한다.
송대영 한국마사회 경마본부장은 "2026년 권역형 순회경마 체계 구축을 통해 경마 상품성을 한층 강화하고, 국산마 육성과 경주 품질 제고에 힘쓰며 경마팬 여러분께 더욱 흥미진진한 경마를 선보이겠다"고 밝혔다.
지난해 AI 경마 심의시스템과 스마트 조교시스템 등 첨단 기술을 적극 도입한 한국경마. 붉은 말의 해 2026년, 영천경마장 개장과 함께 새로운 도약을 준비하는 한국경마의 미래에 많은 경마팬들의 기대가 모아지고 있다.