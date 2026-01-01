SK텔레콤, 새해 맞이 신규·기존 고객 대상 T멤버십 혜택 선보여

|
SK텔레콤이 2026년 새해를 맞아 신규 및 기존 고객을 위해 다양한 T멤버십 혜택을 선보인다. 신년 한정 T멤버십 신규 가입 혜택을 비롯해, T day, 0 day 등이다.
1월 5일부터 9일까지 진행되는 T day week 기간에는 음식·쇼핑·여가 등 다양한 생활 밀착형 혜택이 제공된다. 먼저 요기요 앱을 통해 bhc 치킨을 1만8000원 이상 주문할 경우 7500원 할인 혜택을 받을 수 있으며, 'T 우주패스 100' 구독 가입 고객에게는 8500원의 할인 혜택이 제공된다.
롯데월드 어드벤처 서울에서는 종합이용권을 본인은 50%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 츄러스 1개 무료 증정 혜택도 제공된다. 롯데월드 어드벤처 부산에서는 종합이용권을 본인은 55%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
비발디파크에서는 '스키&보드 리프트 5시간' 이용권을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 이에 더해 '스노위랜드' 40% 할인 또는 '오션월드' 50% 할인 혜택까지 받을 수 있다.
만 13~34세에 해당하는 '0(영, Young)' 고객을 위한 0 day 혜택도 제공한다.
뮤지컬 '비틀쥬스' 무료 초청 이벤트(100명 추첨)를 비롯해, 디뮤지엄 '취향가옥2' 무료 초청권 1매, 전시 '룸 포 원더: 상상의 문을 열다' 입장권 40% 할인 등 0 고객이 선호할 문화 행사 혜택들이 준비됐다.
이밖에 T 다이렉트샵 기기변경 10만원 할인권, 유가네닭갈비 1만원 할인(3만원 이상 주문 시) 등 신규 혜택뿐만 아니라 다이소 5000원 금액권, 백억커피 아메리카노 및 팝콘 무료, 투썸플레이스 음료 5종 중 1종 40% 할인 등 기존 인기 혜택도 함께 제공된다.
SK텔레콤은 재가입 고객에게 해지 전 기준의 가입 연수와 T멤버십 등급을 그대로 복원해주는 '재가입 고객 혜택'을 제공하고 있다. 2025년 4월 19일부터 7월 14일 사이 SKT 회선을 해지한 고객이 해지일로부터 36개월 안에 재가입 시, 가입 연수 및 T멤버십 등급이 복원된다.
윤재웅 SK텔레콤 Product&Brand본부장은 "2026년 고객이 체감할 수 있는 차별화된 멤버십 혜택을 제공하기 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.
