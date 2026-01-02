나스(NARS), 아이들 전소연과 함께한 화보 공개 및 ‘NEW 에프터글…

모던 메이크업 아티스트 브랜드 나스(NARS) 코리아가 2026년 첫 캠페인을 전개하며 브랜드 모델을 새롭게 선정했다. 나스 코리아는 도전과 확신의 아이콘으로 평가받는 아티스트 아이들 전소연을 새로운 모델로 발탁하고, 보그와 함께 완성한 '글로우 페르소나(Glow Persona)' 화보를 공개했다.
이번 화보는 1월 1일 나스 온오프라인 전 매장에서 출시되는 'NEW 에프터글로우 립 밤'을 활용하였으며, 나스의 아이코닉 컬러 '돌체 비타,' '오르가즘'과 '미스에듀케이션'으로 각기 다른 매력의 3가지 메이크업 룩을 연출했다.
먼저 '아이코닉 돌체 비타 룩'은 'NEW 에프터글로우 립 밤 돌체비타'를 활용하여 맑게 피어오르는 극강의 반짝임을 표현해냈다. 그리고 '쿼드 아이섀도우'를 믹스하여 차가운 듯 부드러운 로즈빛이 물든 듯한 컬러감으로 시크하면서도 여성스러운 무드를 연출했다.
다음 '심볼릭 오르가즘 룩'은 나스하면 떠오르는 오르가즘 빛 핑크 코랄 골드 쉬머 룩으로 'NEW 에프터글로우 립 밤 오르가즘'을 활용하여 따뜻하고 다채로운 빛의 투명한 글로우를 표현했다. 이외 '블러쉬'와 '쿼드 아이새도우'로 부드러움을 더했다.
마지막으로 '인플루엔셜 미스에듀케이션 룩'은 'NEW 에프터글로우 립 밤 미스에듀케이션'으로 과감한 립을 표현해 생기 있는 체리 톤이 돋보일 수 있도록 연출했다. 이외 '블러쉬'와 '쿼드 아이섀도우'로 나머지는 매트하게 덜어내 모던 메이크업을 완성했다.
'NEW 에프터글로우 립 밤'은 나스만의 9가지 아티스트리 컬러를 립 밤으로 재해석하여 부드럽고 버터리해진 텍스처, 말간 컬러와 은은한 광택이 한층 업그레이드된 포뮬라가 가장 큰 특징이다. 입술에 닿는 순간 버터처럼 부드럽게 녹아 들어 빛을 머금은 듯한 입술을 완성, 히알루론산이 수분을 유지하고 컨디셔닝 해주어 부드럽고 볼륨감 있는 입술을 연출하는데 도움을 줄 수도 있다.
한편, 'NEW 에프터글로우 립 밤'은 화보에서 사용된 아이코닉한 립 컬러를 포함하여 총 9가지 쉐이드로 구성되어 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com