"불이 났는데…" 연기 속 태연하게 음식 먹는 여성 화제

기사입력 2026-01-05 11:18


"불이 났는데…" 연기 속 태연하게 음식 먹는 여성 화제
사진출처=틱톡

[스포츠조선 장종호 기자] 화재 현장에서 태연하게 음식을 먹는 여성이 포착돼 화제다.

현지 매체 싱가푸라 채널에 따르면 지난 2일 오후 싱가포르 홍림 마켓&푸드센터 안에 있는 식당에서 화재가 발생해 고객들이 대피하는 소동이 벌어졌다.

이날 불은 요리 중이던 뜨거운 기름 팬에서 시작됐으며, 불길은 배기 파이프를 통해 급속도로 확산된 것으로 추정됐다.

불과 함께 연기가 매장을 뒤덮어 식당 고객들은 황급히 자리를 떠났다. 하지만 한 고령의 여성은 연기에 둘러싸인 채로도 자리에 앉아 볶음국수를 먹으며 태연한 모습을 보였다. 그녀는 주변 사람들이 급히 빠져나가는 상황에도 전혀 개의치 않는 듯 보였으며, 결국 화재 스프링클러가 작동한 뒤에야 자리에서 일어난 것으로 알려졌다.

이 영상은 소셜미디어에서 빠르게 확산되며 다양한 반응을 불러왔다.

네티즌들은 "여성이 이미 세상 모든 일을 다 겪어본 듯하다", "오랜 시간 줄을 서서 받은 음식을 버리기 싫었던 것 같다", "연기가 바비큐 가게에서 나온 줄 알았을 것", "안이한 행동이 화를 부른다" 등의 반응을 내놓고 있다.

다행히 이번 화재로 인한 인명 피해는 보고되지 않았다. 출동한 소방대는 신속히 불길을 진압했으며, 현재 화재 원인에 대한 조사가 진행 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 새해벽두부터 이상민 저격…'SBS 대상 수상'에 "다수가 납득 못해"

2.

이부진, 서울대 간 장남과 NBA 직관 포착...공 굴러오자 ‘엄마 보호’

3.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

4.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

5.

故 김미수, 31살밖에 안됐는데...정해인·블핑 지수도 비통 '오늘 4주기'

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 새해벽두부터 이상민 저격…'SBS 대상 수상'에 "다수가 납득 못해"

2.

이부진, 서울대 간 장남과 NBA 직관 포착...공 굴러오자 ‘엄마 보호’

3.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

4.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

5.

故 김미수, 31살밖에 안됐는데...정해인·블핑 지수도 비통 '오늘 4주기'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

4.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

5.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.