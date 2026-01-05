소아청소년병원협회, 경찰청과 함께 아동 실종 예방·실종 아동 찾기 나서

기사입력 2026-01-05 11:24


[스포츠조선 장종호 기자] 대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)가 경찰청과 함께 2026년 중점 회무 중 하나로 아동 실종 예방 및 실종 아동 찾기로 정하고 이에 적극적으로 나설 계획이다.

이에 따라 대한소아청소년병원협회는 회원 병원을 대상으로 실종예방 사전등록 홍보 병원을 모집중이다.

5일 현재 참여 신청을 한 소아청소년병원은 69곳으로 집계됐다.

소청병협은 우선적으로 협회는 모집된 회원병원이 내원 환자를 대상으로 실종예방 사전등록제 홍보에 박차를 가한다는 방침이다.

실종 예방 사전등록제는 아동의 지문·사진·신체정보·보호자 연락처를 사전에 등록해 두면 실종 시 경찰이 즉시 신원을 확인, 보호자에게 신속히 인계할 수 있는 제도다.

최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "앞으로 경찰청과 협업해 아동 실종 예방과 찾기 운동 및 다양한 캠페인을 진행할 예정에 있다"며 "참여 신청을 한 회원병원은 경찰청이 제공한 홍보 포스터와 브로슈어를 각 병원 접수 창구·대기실 등에 비치한 후 내원 환아 보호자 등에게도 이를 적극 알리는데 주력해 주기를 바란다"고 당부했다.

또 최 회장은 "소아청소년 전문의는 아픈 환아를 최일선에서 지켜 보고 이를 안타깝게 바라보는 부모의 마음을 항상 접하고 있어 아동을 잃어버린 부모의 심정이 어떨지는 누구보다도 잘 알고 있다"며 "대한민국에서 아동 실종으로 인해 아픈 가슴으로 살아가는 부모가 나오지 않도록 회원 병원 모두가 참여해 홍보 등 예방 활동에 적극적으로 나서 주기를 바란다"고 거듭 부탁했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


소아청소년병원협회, 경찰청과 함께 아동 실종 예방·실종 아동 찾기 나서
최용재 대한소아청소년병원협회 회장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 새해벽두부터 이상민 저격…'SBS 대상 수상'에 "다수가 납득 못해"

2.

이부진, 서울대 간 장남과 NBA 직관 포착...공 굴러오자 ‘엄마 보호’

3.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

4.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

5.

故 김미수, 31살밖에 안됐는데...정해인·블핑 지수도 비통 '오늘 4주기'

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 새해벽두부터 이상민 저격…'SBS 대상 수상'에 "다수가 납득 못해"

2.

이부진, 서울대 간 장남과 NBA 직관 포착...공 굴러오자 ‘엄마 보호’

3.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

4.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

5.

故 김미수, 31살밖에 안됐는데...정해인·블핑 지수도 비통 '오늘 4주기'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

4.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

5.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.