롯데호텔앤리조트, 지역사회 상생 및 나눔 실천… 김해 지역에 배추김치 1.2t 전달
롯데호텔앤리조트가 최근 김해에서 지역 내 소외계층의 생활 지원을 위한 '롯데호텔 김치 기부 전달식'을 진행했다고 5일 밝혔다. 지역사회와 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 지난해 12월 31일 진행된 전달식에는 박종주 김해시청 복지국장과 박영균 롯데호텔앤리조트 김해 총지배인을 비롯한 관계자들이 참석했다.
롯데호텔앤리조트는 '롯데호텔 배추김치'는 총 1,200kg을 전달했으며 기부된 김치는 서부장애인종합복지관, 한마음학원, 우리들의집 등 김해시 산하의 복지기관을 통해 지역 내 어르신과 장애인 가구 등 소외계층의 식생활 지원에 사용될 예정이다.
2024년 10월 문을 연 롯데호텔앤리조트 김해는 김해관광유통단지에 위치한 지상 9층, 250객실 규모의 가족형 호텔이다. 특히 최대 6인까지 투숙 가능한 다양한 객실과 반려견 동반 투숙이 가능한 '펫 프렌들리' 환경을 갖춰 가족 단위 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
롯데호텔앤리조트 관계자는 "김해 지역 이웃들에게 따뜻한 온기와 함께 실질적인 도움을 드리고자 마련한 기부"라며 "사회공헌 활동을 지자체와 긴밀히 연계해 폭넓게 확대하고, 지역사회와 함께 성장하는 상생 기반의 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
