카카오, '카톡 숏폼 챌린지'로 창작자 성장 지원

기사입력 2026-01-05 15:16


카카오, '카톡 숏폼 챌린지'로 창작자 성장 지원

카카오가 1월 25일까지 '카톡 숏폼 챌린지'를 열고, 카카오톡 숏폼에서 활동할 공식 크리에이터를 공개 모집한다고 5일 밝혔다. 카톡 숏폼 챌린지는 창작자 발굴과 성장을 지원하기 위한 일환에서 기획됐다. 콘텐츠 제작에 관심 있는 이용자라면 누구나 지원할 수 있으며, 일상·브이로그·도전기 등 장르와 카테고리 제한 없이 참여 가능하다. 또한 카카오톡 채널을 보유하고 있거나, 향후 카카오톡 채널을 활용해 활동하고자 하는 사업자도 참여할 수 있다.

심사를 통해 선발된 크리에이터는 100일간 '도전?성장?완주' 3단계로 구성된 단계별 미션을 수행하며, 각 단계에 맞는 콘텐츠 제작·기획·채널 운영 교육과 멘토링을 제공받는다. 미션을 완료한 참가자에게는 구간별로 기본 리워드를 제공하며, 매월 활동 결과를 바탕으로 구간별 어워즈를 운영한다. 또한 공식 활동 종료 후에는 결산 어워즈와 스페셜 어워즈를 통해 우수 참가자를 시상한다.

참여자에게는 카카오톡 숏폼 내 노출 등 활동 지원을 제공하며, 우수 크리에이터에게는 카카오 비즈니스 프로그램 체험 기회도 마련해 수익화 경험까지 넓힐 수 있도록 지원할 예정이다.

'카톡 숏폼 챌린지'는 카카오톡 PC 또는 모바일 앱 내 프로모션 페이지에서 카카오계정으로 로그인한 후, '크리에이터 지원하기' 버튼을 통해 지원할 수 있다.

카카오 관계자는 "많은 창작자가 다양한 콘텐츠를 선보이며 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.