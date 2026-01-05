삼성전자, 'AI 일상의 동반자' 비전 공개…노태문 "AI경험 대중화 선…

◇삼성전자 노태문 대표이사 사장(DX부문장)이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있는 모습.
삼성전자가 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 'CES 2026' 개막에 앞서, 4일(현지 시간) '더 퍼스트 룩(The First Look)' 프레스 콘퍼런스에서 삼성전자 AI 비전과 전략을 발표했다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)은 이날 "삼성전자의 모든 제품군과 서비스에 AI를 적용해, 고객들이 진정으로 의미 있는 AI 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"며 "고객들의 일상 속 AI 동반자가 되어 'AI 경험의 대중화'를 선도할 것"이라고 말했다. 이어 목표 달성을 위한 4가지 구체적 실행 전략으로 개방형 협업을 통한 고객 선택권 확대, 온디바이스·클라우드 AI 간 효과적 결합을 통해 AI 서비스 최적화, 통합적이고 일관성 있는 AI 경험 제공하는 스마트싱스·원 UI·나우 브리프 등 AI 인터페이스 강화, 삼성 녹스 기반 강력한 보안과 AI 신뢰도 강화 등을 강조했다.
삼성전자는 우선 최신 AI 기술과 독보적인 디스플레이 기술력을 기반으로 시청 경험을 혁신해, 사용자에게 편리함을 넘어 '편안함'을 제공하는 '엔터테인먼트 컴패니언' 비전도 공개와 삼성 TV 전용 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)'을 시연했다.
'비전 AI 컴패니언'은 한층 고도화된 AI 기술로 사용자의 질문에 대한 맥락을 더욱 잘 이해하고 최적화된 인사이트를 제공해 사용자의 일상 속 '엔터테인먼트 컴패니언'으로서의 역할을 수행한다. 삼성전자는 '엔터테인먼트 컴패니언'으로서 최상의 시청 경험을 제공하기 위해, 2026년형 삼성전자 TV 라인업 전반에 세계 최고 화질과 음질을 구현하는 최신 기술을 적용하고 기기간 연결성도 극대화할 예정이다.
2026년형 삼성전자 TV 라인업에는 업계 최초로 차세대 HDR(High Dynamic Range) 표준인 'HDR10+ 어드밴스드(HDR10+ ADVANCED)'가 적용된다. 이 표준은 밝기와 색상, 명암비, 모션 처리 등 화질 경험 전반을 향상시킨다. 'HDR10+ 어드밴스드'는 아마존의 '프라임 비디오' 서비스 등에서 지원된다. 2026년형 삼성전자 TV 라인업은 구글과 공동 개발한 '이클립사 오디오(Eclipsa Audio)'가 적용돼, 사용자에게 영상 속 공간에 들어간 듯한 몰입감 있는 3차원 음향 경험을 제공한다. 삼성 TV, 연결된 사운드 기기가 함께 더 풍부한 사운드를 구현하는 '큐 심포니(Q-Symphony)' 기능이 하만의 모든 오디오 브랜드로 확대 적용돼 사용자들은 한층 입체적이고 생동감 있는 시청각 경험을 즐길 수 있다.
삼성전자는 혁신 디스플레이·사운드 기기도 선보였다. 삼성의 TV 기술력이 집약된 세계 최초 130형 '마이크로 RGB TV'가 대표적이다. 마이크로 RGB TV는 백라이트로 100㎛ 이하의 RGB 컬러 LED가 적용돼 뛰어난 화질과 압도적인 색상을 구현한다. 삼성전자는 2026년에 55·65·75·85·100형 등 다양한 사이즈의 '마이크로 RGB TV'를 선보여 더 많은 소비자들이 마이크로 RGB TV의 최고 화질 경험을 누릴 수 있도록 할 계획이다. 디자인이 강조된 'OLED TV' 신제품은 벽면에 완벽하게 밀착시킬 수 있는 제로 갭 벽걸이 마운트가 적용됐다.
삼성전자는 와이파이 스피커 신제품 '뮤직 스튜디오' 2종은 프랑스 유명 가구 디자이너 에르완 부훌렉(Erwan Bouroullec)과 협업한 제품으로 미니멀리즘한 디자인을 갖춘 반면, 공간을 가득 채우는 3D 음향 효과를 제공한다. 삼성전자는 자체 TV OS인 타이젠 OS에 대해 7년 동안 업그레이드를 지원해 삼성전자 TV가 '엔터테인먼트 컴패니언'으로서 사용자의 라이프스타일에 맞춰 함께 진화해나가도록 할 예정이다.
◇삼성전자 DA사업부장 김철기 부사장이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있는 모습.
삼성전자는 '집안일 해방'을 목표로 하는 '홈 컴패니언(Home Companion)' 비전도 소개했다. 삼성전자 AI 가전은 스마트 홈 플랫폼 '스마트싱스'를 기반으로 차원이 다른 연결 경험을 제공한다. 스마트싱스는 4억 3000만명이 넘는 사용자와 4700여종의 연결 기기로 압도적인 연결 생태계를 구축하고 있다. 삼성전자는 스마트싱스 연결 경험 전반에 AI를 적용해 집안 기기들이 사용자 요구를 스스로 이해하고 유기적으로 동작하는 맞춤형 솔루션을 선보이고 있다. 삼성전자 AI 가전은 스크린?카메라?보이스 등 홈 컴패니언으로서 동작하는데 최적화된 폼팩터를 탑재해 사용자와 원활하게 상호작용한다. 삼성전자는 스크린을 프리미엄 냉장고 30% 이상에 탑재했으며 세탁 가전과 조리기기까지도 적용을 확대하고 있다. 냉장고와 청소기 등에 카메라와 비전 기술을 적용하고 있으며 다양한 가전 기기에 삼성전자 AI 음성비서 '빅스비'를 적용해 편의성과 접근성을 높이고 있다.
삼성전자가 3년만에 선보인 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서' 신제품은 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기와 함께 세탁부터 건조, 의류 관리까지 통합 의류 관리 경험을 제공한다. 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기는 퀄컴 칩셋과 RGB 카메라·듀얼 카메라로 구성된 3D 장애물 센서로 가구 등 사물뿐만 아니라 투명한 액체까지 인식해 한층 진화된 청소 경험을 제공한다.
삼성전자는 AI 가전을 통해 집안 위험을 방지하고 주택 보험료도 낮출 수 있는 새로운 솔루션인 '홈 케어 서비스'를 소개했다. 스마트싱스로 연결된 가전을 기반으로 누수 등 집안 위험을 사전에 감지하고 보험사와 협업해 보험료 혜택도 제공한다. 지난해 미국 보험사와 시범 서비스를 시작했고 올해 더 많은 지역으로 확대할 예정이다.
◇삼성전자 영상디스플레이사업부장 용석우 사장이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있는 모습.
삼성전자는 모바일부터 TV?가전까지 생태계 전반에 AI를 통합해 선제적인 서비스로 고객들에게 보다 진화한 '지능형' 케어 경험을 제공할 계획이다.
삼성 헬스의 경우 연결된 기기를 통해 축적한 사용자의 수면·영양·신체 활동 등 데이터를 기반으로 사용자의 만성 질환의 잠재적 징후를 파악하고, 건강 관리를 위한 운동과 수면 코칭을 제공한다. 연동된 냉장고 속 식재료를 기반으로 적절한 레시피를 제안하기도 한다. 이상 징후가 감지되면 '젤스(Xealth)' 플랫폼과 연동해 사용자가 의사로부터 전문적인 상담을 받을 수 있도록 할 계획이다. '젤스' 플랫폼은 의료진이 환자 상태를 종합적으로 파악해 디지털 헬스케어 솔루션을 환자에게 처방·추천할 수 있고 환자의 건강상태도 실시간으로 조회할 수 있도록 지원한다.
삼성전자는 모바일·웨어러블 기기로 수면 기록, 보행 속도, 손가락 움직임 등 생체신호와 행동 패턴을 분석해 인지 능력 저하를 감지하는 뇌 건강 관련 기술도 소개했다. 이 기술은 사용자 일상의 미세한 행동의 변화를 감지해 조기에 치매 등의 질병을 발견하는데 도움을 줄 수 있어 주목받고 있으며, 현재 국내외 전문 기관과 임상 검토를 진행하고 있다.
노 대표는 "삼성의 모든 제품과 서비스, AI 혁신은 사용자의 일상을 더욱 가치 있게 만드는데 목적이 있다"며 "삼성전자는 글로벌 기술 리더로서 책임 있는 윤리 기준을 바탕으로 AI 생태계를 확대해 '일상의 진정한 AI 동반자'로 자리매김해 나갈 것"이라고 말했다.