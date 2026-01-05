노원을지대병원 김재훈 병원장 취임…"응축된 역량 보여줄 것"

[스포츠조선 장종호 기자] 노원을지대학교병원(병원장 김재훈)은 지난 2일 오전 병원 범석홀에서 제19·20대 병원장 이·취임식을 개최했다고 5일 밝혔다.

이날 취임식은 박준영 을지재단 회장과 김재훈 신임 병원장, 유탁근 전 병원장, 주요 보직자 등 교직원 300여 명이 참석한 가운데 임명장 수여, 기관기 이양, 취임사 등의 순으로 진행됐다.

김재훈 신임 병원장은 취임사를 통해 "2026년은 재단 창립 70주년을 맞이하는 중요한 전환점인 만큼 을지재단의 모(母)병원으로서 그 이름에 걸맞은 응축된 역량과 책임을 행동으로 보여주는 기관이 되겠다"며 포부를 밝혔다.

김 병원장은 한양대학교 의과대학을 졸업하고 같은 대학 대학원에서 석·박사 학위를 취득했다.

2006년 노원을지대학교병원에 부임한 이후 19년간 재직하며 급성기 뇌경색과 뇌출혈, 뇌동맥류 환자 치료에 헌신해왔다.

또, 신경외과 과장, 외과계중환자실장, 기획실장, 수석부원장 등 주요 보직을 두루 역임하며 병원 운영 전반을 이끌어왔다.

한편 노원을지대학교병원은 1월 1일자로 김재훈 신임 병원장 취임과 함께 진료부 보직교수단 인사를 단행했다.

주요 인사는 ▲안상봉 수석부원장 겸 기획실장 ▲이재우 수술실장 ▲이현경 제2부원장 겸 인재전략부장 ▲김덕호 내과계부장 ▲김진우 외과계부장 ▲이준혁 진료지원총괄부장 ▲최재덕 대외협력국장 겸 대외협력국 진료협력센터장이다.
