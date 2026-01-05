이대서울병원 강경호·김혜지 교수팀, 다빈치 SP 갑상선 절제술 합병증 '0%' 확인

기사입력 2026-01-05 16:54


[스포츠조선 장종호 기자] 이대서울병원 암센터 외과 강경호·김혜지 교수팀이 최신 단일공 로봇수술기인 다빈치 SP(Single Port)를 이용해 최초로 개발한 유륜만을 통한 One Port Areolar 접근 갑상선 절제술이 기존 개복 갑상선 절제술 대비 합병증과 통증 모두 현저히 낮은 것으로 나타났다.

강경호·김혜지 교수팀은 해당 술기의 임상 효과를 확인하고, 작년 11월 싱가포르에서 개최된 국제종양성형내분비외과학회(ISOPES) 학술대회에서 임상 결과를 발표해 큰 관심을 받았다.

임상 데이터에 따르면, 다빈치 SP를 이용한 'One Port Areolar 접근군'의 주요 합병증 발생률은 0%였다. 반면 같은 시기 '목절개 수술군'에서는 ▲음성 변형(1.79%) ▲출혈(3.57%) ▲전체 합병증(7.14%) ▲재입원율(1.79%)이 확인됐다. 수술 후 평균 통증 점수(Pain Score) 역시 'One Port Areolar 접근군'은 3.8점, '목절개 수술군'은 4.1점으로 나타나 회복 과정의 편의성에서도 차이를 보였다.

강경호 교수는 "유륜만을 통한 One Port Areolar 접근 갑상선 절제술은 신경 손상이나 출혈 위험을 줄이면서 통증 감소와 회복 속도 측면에서도 긍정적인 결과를 보였다"며 "특히 흉터 부담이 적어 미용적 만족도 또한 높다"고 설명했다.

이어 강 교수는 "합병증과 재입원율 증가는 결국 사회적 의료비용 부담으로 이어질 수 있다"며 "안전성과 효율성을 모두 갖춘 로봇수술 접근법의 확대는 환자 삶의 질 개선은 물론 재정 영향에도 긍정적으로 기여할 것"이라고 덧붙였다.

한편 이번 데이터는 다빈치 SP 기반 One Port Areolar 접근법의 임상적 안전성과 효율성을 입증하는 근거로, 향후 갑상선 절제술 분야의 수술 패러다임 변화에 중요한 참고자료가 될 것으로 기대된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


강경호 교수(왼쪽)와 김혜지 교수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
