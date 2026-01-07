라쉬반, '2026 매장챔피언십 골프대회' 공식 후원

남성 언더웨어 브랜드 라쉬반코리아가 '2026 라쉬반 매장챔피언십 골프대회'를 공식 후원하며 스포츠 마케팅 강화에 나섰다. 라쉬반은 기능성과 활동성을 앞세운 남자속옷 브랜드로, 이번 대회를 통해 골프 시장과의 접점을 더욱 확대할 수 있을 것으로 보인다.
이번 대회는 GPC프로골프협회와 골프존이 공동 주관하고, 라쉬반이 주최하는 전국단위의 아마추어 골프스크린 대회다. 2026년 1월부터 12월까지 연중 투어 형식으로 진행되며, 골프존 매장을 기반으로 전국적으로 개최된다. 대회 방식은 18홀 스트로크 플레이로, 개인전과 단체전으로 나뉘어 치러진다. 총 상금은 2억 원 상당으로, 참가 자격은 골프존 모드 회원이면 누구나 가능하다.
특히 이번 이번 대회는 비공식 채널에서도 출전 기회를 넓힌다는 점에서 일반 아마추어 골퍼들의 참여 확대와 관심이 예상된다. 이는 일반 아마추어 골퍼들에게도 새로운 기회를 제공하는 만큼 큰 관심이 예상된다.
라쉬반은 이번 대회를 통해 골프 환경에 최적화된 언더웨어의 경쟁력을 알린다는 계획이다. 실제로 라쉬반은 땀과 마찰이 많은 스포츠 활동 시에도 쾌적함을 유지하도록 설계된 제품을 선보여 골프팬티, 러닝팬티 등으로 입소문을 타며 스포츠인들에게 높은 호응을 얻어왔다.
라쉬반 관계자는 "라쉬반은 단순한 속옷 브랜드를 넘어 활동성과 기능성을 중시하는 현대 남성을 위한 라이프스타일 브랜드로 자리매김하고 있다"며 "이번 대회 후원을 통해 더 많은 골퍼들과 소통하고, 골프속옷의 진가를 직접 경험할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
라쉬반은 이번 대회를 포함해 오랜 기간 골프와 함께해 온 브랜드다. KPGA(한국프로골프협회) 공식 후원사로서 2025년에는 라쉬반 윈터투어 개최, 2026년 KPGA 챔피언스투어 개최 협약을 이어가며 골프 분야에서 활발한 지원을 펼쳐왔다. 특히 2022년부터 프로 및 아마추어 대회에 기능성 언더웨어를 공식 협찬하고, 착용감을 직접 체험할 수 있는 프로모션도 함께 전개했다.
골프 외에도 마라톤, 사이클, 피트니스 등 다양한 스포츠 현장에 브랜드를 노출하며 활동성과 기능성을 앞세운 라쉬반의 브랜드 이미지를 강화해왔다. 이는 일회성 마케팅을 넘어 골프를 비롯한 다양한 스포츠 분야에서 꾸준한 후원을 이어오며 스포츠를 즐기는 실사용자들과의 접점을 폭 넓게 확장해 온 라쉬반의 브랜드 행보를 보여준다.
본 대회 참가 및 시상에 관한 자세한 내용은 GPCPGA 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 전국 골프존 매장에서 참여가 가능하다.