동국제약 'DK SHOP', 누적 회원 수 100만 명 돌파 기념 '100만 감사제' 진행
동국제약이 헬스케어 공식몰 'DK SHOP' 누적 회원 수 100만 명 돌파를 기념해 이달 말까지 '100만 감사제'를 진행한다.
이번 '100만 감사제'에서는 브랜드별 베스트 제품을 최대 77% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 특히, 인기 제품의 본품을 추가 증정하는 'DK SHOP 단독 세트'를 구성해 혜택의 폭을 넓혔으며, 신규 가입 회원에게는 인기 제품을 파격적인 가격에 구매할 수 있는 '웰컴딜'과 첫 구매 시 즉시 사용이 가능한 '30% 할인 쿠폰'이 제공된다.
또한, 1월 12일에는 '100만 감사제'를 기념해 동국제약의 '품절 대란템' 등 인기 제품을 '셀럽 PICK 특가'로 만나볼 수 있는 유튜브 쇼핑 라이브 방송이 진행될 예정이다.
이와 함께 행사 기간 구매 고객 중 추첨을 통해 선정된 100명에게는 미닉스 음식물 처리기, 센텔리안24 '마데카 프라임 맥스' 등 푸짐한 경품을 증정하며, 1월 18일까지 총 1,000만원 규모의 쇼핑 지원금과 10만원 상당의 쿠폰팩을 제공하는 등 다채로운 프로모션 혜택을 마련했다.
동국제약 관계자는 "그동안 DK SHOP에 보내주신 고객들의 성원에 보답하기 위해 이번 감사제 프로모션을 준비했다"며, "역대급 할인과 풍성한 구매 혜택을 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.