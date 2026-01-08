"컵에 손 넣어 휘젓더니…" 유명 매장 직원, 맨손 음료 제조 논란

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 유명 음료 프랜차이즈 매장에서 한 직원이 맨손으로 음료를 만드는 영상이 포착돼 충격을 주고 있다.
그는 손으로 얼음과 재료를 담고, 일부 재료는 매장 카운터에서 직접 집어넣는 모습도 보였다.
촬영 직후 음료와 재료는 모두 폐기됐다. 하지만 업체는 "식품 안전과 브랜드 가치에 대한 중대한 위반"이라며 강력히 비판했다.
문제가 된 직원은 영업 종료 후 촬영했다고 주장했지만 사실이 아닌 것으로 드러나 더 큰 충격을 주었다. 그는 곧바로 해고됐으며, 매장 관리자와 지역 책임자도 감독 소홀로 제재를 맞았다.
또한 매장은 무기한 영업정지에 들어갔으며, 철저한 시정 조치와 검사 후 다시 문을 열 것이라고 업체는 밝혔다.
업체 관계자는 "식품 안전은 흔들릴 수 없는 최우선 원칙"이라며 "모든 음료의 안전과 건강, 일관성을 보장하는 것이 우리의 변함없는 약속"이라고 강조했다. 아울러 이번 사건을 계기로 직원 교육과 일상적인 감독 체계의 부족을 인식하게 됐다며, 이를 지적해 준 이들에게 감사의 뜻을 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com