손현주, 휴온스엔 '인지코어' 브랜드 모델 발탁

배우 손현주가 휴온스엔이 새롭게 론칭한 인지 건강 기능성 제품 브랜드 '인지코어' 모델로 발탁됐다.
손현주는 30년 이상 꾸준한 연기 활동을 통해 신뢰감 있는 이미지를 구축해온 배우로, 중장년층을 중심으로 높은 신뢰도를 보유하고 있다. 회사 측은 "손현주 배우의 안정적이고 공감대 높은 이미지가 인지코어가 지향하는 브랜드 가치 및 주요 수요층과 부합한다"며 모델 발탁 배경을 설명했다.
휴온스엔은 오는 9일 오전 9시 25분 NS홈쇼핑을 통해 '인지코어'를 처음 선보일 예정이다.
이번에 출시되는 '인지코어'는 휴온스엔이 연구개발한 개별인정형 원료인 황칠나무잎·줄기추출물을 주원료로 한 인지 건강 기능성 제품이다. 캡슐 형태로 물과 함께 간편하게 섭취할 수 있다. 주원료인 황칠나무잎줄기추출물과 함께 아미노산, 비타민미네랄, 포스파티딜세린 등 부원료 28종을 함께 배합했다.
황칠나무는 한반도 남부 해안 지역에 자생하는 국내 고유 수종으로, 동의보감과 본초강목 등 고문헌에도 기록된 전통 약재다. 휴온스엔은 국내 자생 원료라는 특장점에 주목해 원료표준화, 임상시험, 제품화의 과학적 근거를 구축했다. 특히, 수년간의 연구개발과 인체적용시험을 통해 황칠나무잎·줄기추출물의 기억력, 집중력 등 인지 기능 지표 개선 효과를 확인하고, 이를 기반으로 식품의약품안전처로부터 인지 건강 개선에 대한 기능성을 인정받았다.
휴온스엔 관계자는 "신뢰도 높은 배우 손현주를 통해 인지코어의 차별화된 가치와 과학적 근거를 더욱 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 검증된 원료와 연구 기반 제품을 통해 중장년층의 인지 건강 관리에 실질적인 도움을 제공하겠다"고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com