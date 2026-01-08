호주산 유기농 소고기부터 기사식당 제육볶음까지…이마트, 14일까지 육류 할인 행사 진행

새해를 맞아 이마트가 1월 8~14일 소고기·돼지고기·닭고기 등 육류 상품 총망라 할인 행사를 진행한다.
우선 지난해 12월 대형마트 최초로 출시한 호주산 유기농 소고기 행사가 주목된다. 담백한 육질과 풍미가 특징으로, 호주의 넓은 목초지에서 자유 방목으로 건강하게 키운 소로, 호주와 미국은 물론 국내 농림축산식품부의 유기농 인증을 받았다. 안심, 부채로스, 샤브샤브, 국거리 등 '호주산 유기농 소고기 전품목(팩/냉장)'을 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 대표 상품으로 안심은 100g당 7984원, 앞다리살은 100g당 3504원에 판매한다.
가정에서 편리하게 구워 먹기 좋은 소고기 상품도 준비했다. '한우 팩 스테이크(팩/냉장)'와 '수입 냉동 소고기 바로구이 전품목(팩/노브랜드 제외)'을 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 가격으로 제공한다. 대표적으로, 스테이크에 최적화된 시즈닝이 되어 있는 '한우 앞다리 시즈닝 스테이크'는 100g당 5,744원이라는 가격에 만나볼 수 있다.
돼지고기도 부위별 전품목 행사를 진행한다. '국내산 돈육 등심·앞다리·뒷다리·갈비 전품목(냉장/브랜드 돈육·제주권역 점포 제외)'을 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다. '토종닭 전품목(냉장/국내산)'과 '무항생제 닭가슴살·안심 전품목(냉장/국내산/제주권역 점포 제외)'은 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.
양념육 상품도 대폭 할인한다. '양념 돈 목심구이(700g/원산지 별도표기)'는 2팩 이상 구매 시 50% 할인된 팩당 8,490원에, '기사식당 제육볶음·돼지불백·소불고기(334g 3팩/원산지 별도표기)'는 신세계포인트 적립 시 3000원 할인된 가격에 판매한다.
이지수 축산 바이어는 "새해를 맞아 집에서 풍성하게 즐길 수 있는 육류 상품을 중심으로 행사를 준비했다"며 "집밥은 물론 홈파티까지 다양한 자리에 맞춰 합리적인 가격으로 즐기시길 바란다"고 말했다.