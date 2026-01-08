"일부 식품 보존제, 유방암 위험 최대 26% 높여…전립선암은 32%↑"

기사입력 2026-01-08 15:18


"일부 식품 보존제, 유방암 위험 최대 26% 높여…전립선암은 32%↑"
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 음료, 통조림, 케첩, 아이스크림 등에 포함된 일부 식품 첨가물(보존제)이 암 발생 위험을 높일 수 있다는 대규모 연구 결과가 나왔다.

소르본 대학교, 영양 및 암 연구 네트워크(Nutrition And Cancer Research Network) 등 프랑스 공동 연구진은 이같은 연구 결과를 최근 국제 학술지 'BMJ(The British Medical Journal)'에 게재했다.

연구진은 2009년부터 2023년까지 15세 이상 10만 5000여 명을 대상으로 연구를 진행했다.

평균 연령은 42세였으며, 여성은 약 7만 5000명 이상이었다.

참가자들은 약 7년 6개월 동안 24시간 식단 기록을 작성했다. 이후 건강 설문지와 공식 의료·사망 기록을 통해 암 발생 여부가 추적됐다.

그 결과, 추적 기간 동안 4226명이 암 진단을 받은 것으로 나타났다. 종류별로 보면 유방암(1208명), 전립선암(508명), 대장암(352명), 기타 암(2158명) 등이었다.

또한 연구진은 구연산, 레시틴, 아스코르브산, 아질산나트륨, 소르빈산칼륨, 아세트산, 아질산칼륨 등 총 17종의 보존제를 분석했다. 이 중 11종은 암 발생과 뚜렷한 연관성이 없었지만, 소르빈산칼륨, 메타중아황산칼륨, 아질산나트륨, 질산칼륨, 아세트산, 에리토르브산나트륨 등은 암 발생 위험 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다.

연구진에 따르면 소르빈산칼륨은 전체 암 발생 위험을 14% 높이고 유방암 위험을 26% 증가시키는 것으로 분석됐다. 이는 건조육(육포), 탄산음료, 제과류, 통조림 과일·채소, 치즈, 아이스크림, 피클 등에 흔히 사용된다.


또한, 아질산나트륨은 전립선암 위험을 32% 높였으며, 질산칼륨은 전체 암 위험을 13%, 유방암 위험을 22% 증가시켰다. 아세트산은 전체 암 위험을 12% 높였으며, 총 아세테이트류는 전체 암 위험을 15%, 유방암 위험을 25% 증가시킨 것으로 분석됐다.

다만 연구진은 이번 결과가 관찰 연구에 기반한 것이므로 직접적인 인과관계를 증명하지는 못한다고 밝혔다.

그러나 장기간에 걸친 대규모 연구라는 점과 기존 실험 데이터에서 일부 보존제가 암 관련 부정적 영향을 보여왔다는 점을 고려할 때, 식품 안전성 재평가가 필요하다고 주장했다.

연구진은 "식품 보존의 이점과 암 위험 사이의 균형을 고려, 규제 기준을 재평가해야 한다"고 강조했다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.