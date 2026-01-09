눈시울 붉어진 현빈, '운구' 설경구→박해일·주지훈…'대선배' 故안성기 마지막 길 배웅[SC현장]

9일 오전 '국민배우' 고(故)안성기의 영결식이 서울 중구 명동성당에서 엄수됐다. 동료 후배 영화인들이 자리에 함께해 고인과 마지막 인사를 했다. 영정은 정우성, 훈장은 이정재가 들고 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈이 고인의 운구를 들었다. 발인 참석한 현빈. 명동성당=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.09/
[스포츠조선 안소윤 기자] 영화계 후배들이 선배인 배우 고(故) 안성기의 마지막 길을 함께했다.
고 안성기의 영결식이 9일 오전 9시 서울 중구 명동성당 채플홀에서 엄숙한 분위기 속 거행됐다.
이날 영결식에는 고인의 마지막 길을 배웅하기 위해 많은 영화인들이 참석해 애도의 뜻을 전했다. 현빈은 눈시울이 붉어진 모습으로 고인을 향한 그리운 마음을 감추지 못했으며, 변요한과 오지호도 고인과 마지막 작별 인사를 나눴다. 이어 고인의 대표작 '라디오 스타'를 연출한 이준익 감독, '한산: 용의 출현'과 '노량: 죽음의 바다'를 함께한 김한민 감독 등도 영결식장에서 고인과의 추억을 되새겼다.
한편 안성기는 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 약 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 입원 6일 만에 별세했다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행됐다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡았다. 영화계 후배들도 고인의 마지막 곁을 지켰다. 같은 소속사 식구인 정우성은 영정을, 이정재는 금관문화훈장을 들었다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등은 운구를 맡았다. 영결식 이후 고인은 양평 별그리다에서 영면에 든다.
안성기는 1957년 만 5세의 나이로 영화 '황혼열차'에 출연하며 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 1959년 개봉작 '10대의 반항'으로 미국 샌프란시스코영화제에서 특별상을 받으며 '천재 아역'의 탄생을 알렸다. 생전 고인은 영화 '투캅스', '실미도', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '한산: 용의 출현', '탄생', '노량: 죽음의 바다' 등 60여 년간 200여 편의 영화에 출연하며 대중에게 큰 사랑을 받았다.
고인은 '남부군'을 통해 1990년 열린 제11회 청룡영화상 남우주연상과 인기스타상을 수상했다. 이어 1992년 열린 제13회 청룡영화상 인기스타상을, 2001년 열린 제22회 청룡영화상에선 영화 '무사'로 남우조연상을 수상했다. 2006년 열린 제27회 청룡영화상에선 영화 '라디오 스타'로 박중훈과 공동 남우주연상을 수상했다.