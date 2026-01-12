고려대 안암병원, 국내 최초 난치성 위식도역류질환 전문센터 개소

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원은 최근 약물치료에 반응하지 않거나 재발을 반복하는 난치성·중증 역류성식도염(위식도역류질환) 환자를 전담하는 '난치성 위식도역류질환 전문센터'를 국내 최초로 개소했다.
이번에 개소한 난치성 위식도역류질환센터는 이러한 구조적 진료 공백을 해소하는 데 초점을 맞췄다. 센터는 24시간 식도 산도검사, 고해상도 식도내압검사 등 정밀 기능검사를 기반으로 객관적인 진단을 시행하고, 검사 결과에 따라 증상별 위산과 비산(non-acid)역류의 정량적 관계 평가를 하여 환자별 치료 전략을 수립한다.
박 교수는 난치성 위식도역류질환 환자를 대상으로 한 항역류수술 분야에서 국내 최고의 임상 경험을 축적해 왔으며, 수술 전 시행한 식도 산도검사와 식도내압검사 지표가 수술 후 증상 호전 및 예후 예측과 어떤 연관성을 갖는지를 분석한 연구를 통해, 객관적 검사 기반 환자 선별의 중요성을 국내외 학술지에 보고한 바 있다. 이러한 연구 성과는 이번 전문센터의 진료 프로토콜 설계에도 직접 반영돼 있다.
박 교수는 관련 분야에서 현재 기준 H-index 39를 기록하며 국내 최고 수준의 학술 성과를 인정받고 있으며, 대한위식도역류질환수술연구회 회장을 역임하며 항역류수술 치료의 학문적·임상적 표준 정립에도 기여해 왔다. 또한 국책연구 수행을 통해 항역류수술의 임상적 효용성을 입증하였으며, 해당 분야에서 현재 가장 많은 외국인 연수의사를 교육하고 있다. 난치성 위식도역류질환에서 수행하는 항역류수술에 대한 국제 영문 교과서 'Laparoscopic Anti-Reflux Surgery(복강경 항역류수술)'를 출판하는 등, 우수한 한국 의술과 성과를 국제적으로 확산시키는 데에도 힘써왔다.
박성수 교수는 "난치성 위식도역류질환(역류성식도염)은 단순히 약을 바꾸는 문제가 아니라, 정확한 진단과 엄격한 환자 선별, 치료 이후의 장기적 관리까지 하나의 체계로 작동해야 한다"며 "전문센터는 반복적인 치료 실패로 어려움을 겪어 온 환자들이 신뢰할 수 있는 최종 진료 창구가 되는 것을 목표로 한다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|