1년 넘은 눈꺼풀 염증의 정체…방치하면 심각한 합병증 유발

[스포츠조선 장종호 기자] 지난해 말, 1년 넘게 원인을 알 수 없는 왼쪽 눈꺼풀 염증으로 불편을 겪던 58세 여성 환자가 서울특별시보라매병원에서 정밀 진단과 다학제 협진을 통해 희귀한 중증 질환을 성공적으로 치료받았다.
전두동 골종은 드문 질환으로, 특히 3㎝ 이상의 '거대 골종'은 명확한 치료 기준이 확립되어 있지 않을 정도로 희귀하다. 초기에는 크기 증가가 더딜 수 있지만, 치료 시기를 놓쳐 종양이 크게 자랄 경우 뇌와 안와 구조물을 압박해 심각한 합병증을 유발할 수 있고, 수술적 완전 제거 또한 쉽지 않은 고난도 치료가 된다.
수술은 전두동 골성형 피판 접근법을 이용해 진행됐다.
변윤환 교수는 현미경적 접근으로 주변의 정상 뇌조직, 안와상신경, 안구운동신경, 혈관, 골판 등을 최대한 보존하면서 거대 골종을 완전히 제거했다. 이어 종양 제거로 생길 수 있는 함몰과 지지력 저하를 방지하기 위해 복부 지방과 두피 건막 피판을 이용한 전두동 폐쇄술을 시행하고, 3차원 티타늄 메쉬와 인체 무세포 진피 기질을 활용한 두개성형술을 시행했다. 마취를 포함한 모든 수술 과정은 약 4시간 만에 마무리됐다.
환자는 종양이 완전히 제거됐고, 수술 후 합병증 없이 빠르게 회복해 수술 4일 만에 퇴원했다. 최종 병리 결과에서도 골종으로 확진돼 추가 치료 없이 외래 추적 관찰을 이어가고 있다.
변윤환 교수는 "환자가 건강을 되찾게 되어 무엇보다 기쁘다"며 "안과와 이비인후과, 신경외과가 긴밀히 협력한 다학제 진료를 통해 희귀하고 난도가 높은 종양을 성공적으로 치료할 수 있었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 뇌종양을 포함한 중증 질환 분야에서 시민들에게 최상의 치료를 제공하기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.
이번 사례는 증상의 원인을 끝까지 추적한 세심한 진단, 그리고 진료과 간 경계를 넘는 협력이 결합될 때 중증·희귀 질환에서도 최선의 치료 결과를 도출할 수 있음을 보여준다. 보라매병원의 다학제 협진 시스템이 환자 중심의 의료에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 상징적으로 보여준 사례로 평가된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
