온누리안과병원, 전북 최초 '안과 전문병원' 지정…의료 질·안전 우수성 인정

온누리안과병원 전경

[스포츠조선 장종호 기자] 전주 온누리안과병원 (정영택 병원장)은 보건복지부가 지정하는 '안과 전문병원'으로 최종 지정됐다고 13일 밝혔다.

이는 전북 지역 안과로는 최초이자 유일한 안과전문병원 지정이다. 온누리안과병원이 고난도 안과 질환에 대해 대학병원급의 전문적인 의료 서비스를 제공하고 있음을 국가로부터 공식 인증받은 것이다.

보건복지부는 대형병원 환자 쏠림 현상을 완화하고 양질의 의료 서비스를 제공하자는 취지로 엄격한 심사를 통해 '전문병원'을 지정한다. ▲환자 구성 비율 ▲진료량 ▲필수 진료과목 ▲의료 인력 ▲의료 질 평가 ▲의료기관 인증 등의 까다로운 기준을 모두 충족해야 한다. 즉, 전문병원 현판은 '믿고 갈 수 있는 실력 있는 병원'이라는 객관적인 지표와 같다.

전주 온누리안과병원은 2001년 개원 이후 호남 지역에서 독보적인 안과 전문 의료기관으로 자리매김해 왔다.

개인 안과 병원으로는 드물게 '안은행(Eye Bank)'을 설립해 고난도의 각막이식 수술을 총 462안 성공하는 등 현재까지 총 21만 명이 넘는 환자들이 진료와 수술을 받았다.

또 스마일라식, 스마일프로 등 시력교정술과 백내장센터, 녹내장센터, 망막센터 등 세분화된 전문의 협진 시스템을 구축하여 수준 높은 안과 수술을 제공하고 있다.

강남 온누리스마일안과와 공동연구를 통해 안과 전 분야에 걸쳐 세계적인 연구 성과와 논문을 다수 발표해 왔고, 소방관, 경찰관 무료 시력교정 수술을 시작으로 지역 소외계층과 생활 체육 지원 등 사회 공헌도 활발하다.

온누리안과병원이 전문병원 지정은 개원 이후 20년 이상 꾸준히 이어온 연구 중심의 병원 운영과 과감한 투자의 결실이다. 단순히 진료, 수술 건수가 많은 것을 넘어, 표준화된 진료 시스템과 감염 관리 등 환자 안전 분야에서도 합격점을 받았다는 데 큰 의미가 있다.


특히 수도권에 집중된 전문 의료 인프라 속에서 지역민들이 멀리 이동하지 않고도 수준 높은 안과 진료를 받을 수 있는 '호남 지역 의료의 보루' 역할을 확고히 했다는 평가를 받는다.

정영택 병원장은 "보건복지부 전문병원 지정은 그동안 온누리안과병원을 믿고 찾아주신 환자분들과 밤낮으로 진료와 연구에 매진해 온 의료진, 임직원 덕분이다"며 "무거운 책임감으로 세상의 빛이 되자는 병원의 미션을 실천하고, 앞으로도 대학병원과 같은 전문적이고 안전한 의료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 온누리안과병원은 이번 전문병원 지정을 기점으로 의료 서비스의 질을 한 단계 더 높이고, 지역 사회를 위한 사회공헌과 눈 건강 캠페인을 확대해 나갈 계획이다.
정영택 병원장

