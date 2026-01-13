건강정보지 '건강의 벗'구독자, 유한양행에 헌혈증전달..."어려운 분들께 사용해 달라"

기사입력 2026-01-13 08:56


건강정보지 '건강의 벗'구독자, 유한양행에 헌혈증전달..."어려운 분들께…
제공=유한양행

'건강의 벗' 구독자가헌혈을 통해 유한양행의 사회공헌과 함께한다.

유한양행(대표이사 조욱제)은 건강정보지 '건강의 벗' 독자로부터 전달받은 헌혈증을 하반기 임직원'헌혈 캠페인' 등을 통해 기부한 헌혈증과 함께 한국백혈병어린이재단에기증했다고 9일 밝혔다.

이번에 전달한 헌혈증은 총 90장이다.

해당 구독자는 자작 수필과 시 등을 통해 건강의 벗 내에 '독자들의 이야기' 코너에 참가하며, "어려운 분들께 사용해주세요"라는 짧은 메시지와 함께 약 3년간 모아온 본인의 헌혈증 20장을 보내왔다.

유한양행은 매년 소아암 환우들의 치료와 수혈 지원을 위해 헌혈증을 기부해 오고 있으며, 이번에는 독자의 참여로 나눔의 온도가 더욱 올라갔다.

헌혈증은 소아암 환우들이 치료 과정에서 반복적으로 필요한 수혈 비용 부담을 줄이는 실질적 지원 수단으로 알려져 있다.

건강의 벗은 1969년창간이후 56년간명맥을이어오며, 건강과 질병에대한정확하고시의성있는정보를전달하고있다.

정기구독자를 포함해학교보건실, 산간·도서지역, 보건소, 약국등전국각지에무료로배포된다.


최근 헬스케어에 대한 접근성 향상을 위해 2019년 유튜브 '건강의 벗'채널로 범위를 확대한 것에 이어서, 지난해 케이블 방송 '리빙TV'를 통해 헬스케어 콘텐츠도 방영했다.

유한양행 관계자는 "건강한 사회를 만들기 위해 다양한 나눔 활동을 이어가고 있는 가운데 이번 헌혈증 기부는 독자분의 따뜻한 마음이 더해지면서 그 의미가 더욱 배가 됐다"며, "앞으로도 사회적 책임을 다하는 기업으로 국민 건강을 위한 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 건강의 벗은 유한양행 창립 100주년을 맞이해서, 독자들이 들려주는 '유한양행과 나의 이야기' 코너를 진행하고 있다.

장르는 생활 수필 형태로 건강의 벗 독자라면 누구나 참여 가능하다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.