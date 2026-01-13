SSG닷컴, 할인+7% 적립 '쓱세븐클럽' 회원 전용 특가 상품 상시 운영

기사입력 2026-01-13 09:21


SSG닷컴, 할인+7% 적립 '쓱세븐클럽' 회원 전용 특가 상품 상시 운…

SSG닷컴이 장보기 특화 멤버십 '쓱세븐클럽' 회원 전용 특가 상품을 상시 운영한다.

월 구독료 2900원에 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제액의 7%를 SSG머니로 고정 적립해 주는 멤버십인 '쓱세븐클럽'은 신세계백화점몰과 신세계몰 최대 7% 할인 쿠폰을 매달 제공하며, 오는 3월에는 국내 대표 OTT 티빙(TVING) 옵션형 모델도 출시할 예정이다.

SSG닷컴은 '쓱7클럽 특가'를 통해 매주 다른 신선·가공식품, 생활용품을 할인가에 선보인다. 실생활에 꼭 필요한 상품을 할인가에 구매하는 동시에, 결제 금액의 7%를 추가로 적립 받을 수 있어 체감 혜택이 한층 커질 것으로 기대된다.

오는 14일까지 진행하는 '쓱 장보기 페스타' 기간에는 77가지 특가 상품을 운영한다. 원하는 일시에 신뢰도 높은 이마트 상품을 배송 받아볼 수 있는 편의성에 멤버십 특가와 적립 혜택이 더해지면서 8일부터 11일까지 '쓱배송' 첫 주문 회원 수는 전년 동기 대비 60%가량 늘었다.

SSG닷컴 관계자는 "지금 가입하면 월 회비 없이 2개월 무료에 이후 3개월간 매월 3000원을 캐시백 해준다"며 "멤버십 전용 특가 행사를 통해 고물가 시대 장바구니 물가 부담을 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

3.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

4.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

5.

김대호, 출연료 100배 뛰더니...고정 7개도 부족 "남의 밥 스틸"('톡파원')

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

3.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

4.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

5.

김대호, 출연료 100배 뛰더니...고정 7개도 부족 "남의 밥 스틸"('톡파원')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.