카카오헬스케어·파프짐, 트레이닝과 웰니스 서비스 결합 '커넥티드 헬스 비즈니스' 위한 업무협약 체결

최종수정 2026-01-13 09:25

카카오헬스케어·파프짐, 트레이닝과 웰니스 서비스 결합 '커넥티드 헬스 비…

카카오헬스케어가 프리미엄 피트니스 전문 기업 파프짐과 트레이닝·웰니스 서비스를 결합한 '커넥티드 헬스 비즈니스'를 위한 업무협약을 체결했다.

카카오헬스케어는 이번 업무협약을 통해 전문 의료진을 포함한 임직원과 파프짐의 트레이너, 영양사, 물리치료사가 함께 건강관리를 위한 솔루션을 개발하고 병원, 일반 이용자 등을 대상으로 다양한 비즈니스를 펼칠 예정이다. 특히, 카카오헬스케어의 AI 기반 건강관리 솔루션 '파스타'와 파프짐의 트레이닝, 웰니스 서비스를 결합한 커넥티드 헬스 비즈니스를 추진한다는 계획이다.

파프짐(PAFGYM)은 2010년 도곡점을 시작으로 서울 주요 강남권에 8개의 프리미엄 1:1 퍼스널 트레이닝 전문 스튜디오를 운영중인 피트니스 컨설팅 스타트업이다. 단순한 운동 공간을 넘어 고객의 라이프스타일 전반을 관리하는 하이엔드 서비스를 지향한다. 석박사 출신의 전문 트레이너들은 체육, 물리치료, 영양 등의 면허를 보유하고 있으며, 데이터 기반의 트레이닝 서비스를 제공한다. 또한, 일반 회원 뿐만 아니라 유방암, 자궁암 환자를 대상으로 재활 관리 프로그램도 운영중이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

3.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

4.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

5.

'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

3.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

4.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

5.

'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.