항공사 승무원인척 유니폼 입고 탑승 '덜미', 왜 그랬나 보니…

[스포츠조선 장종호 기자 항공사 승무원처럼 유니폼을 입고 비행기에 탑승한 여성이 정체가 들통나 조사를 받았다.
하지만 비행 도중 실제 승무원들이 그녀의 유니폼 디자인에 이상함을 발견했고, 기본적인 승무원 업무 질문에도 제대로 답하지 못하면서 의심이 커졌다. 특히 그녀가 소지한 신분증은 약 15년 전 사용이 중단된 구형 디자인으로 확인돼 즉시 항공 보안팀에 보고됐다.
조사 과정에서 니샤는 과거 바틱항공 승무원 채용에 지원했다가 탈락했으며, 가족에게 부끄러워 자신이 합격했다고 거짓말을 했다고 진술했다. 이를 위해 유니폼을 착용해왔고, 당일은 옷을 갈아입으려다 시간이 부족해 그대로 항공기에 탑승했다고 주장했다.
그녀는 "항공사와 모기업 라이온 그룹에 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.
그녀가 탑승한 공항 측은 이번 사건이 보안 시스템의 허점을 드러낸 것이 아니라며 "그녀가 일반 승객과 동일한 절차를 거쳐 탑승했으며, 제한 구역에는 접근하지 않았다"고 밝혔다.
