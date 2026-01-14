현대캐피탈, 5억 유로 규모 유로화 공모채권 발행 성공

기사입력 2026-01-14 11:14


현대캐피탈, 5억 유로 규모 유로화 공모채권 발행 성공

현대캐피탈이 총 5억 유로(원화 약 8595억 원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다.

현대캐피탈 본사가 처음으로 발행하는 유로공모 채권으로, 3년 만기 단일 트렌치에, 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다. 특히, 이번 현대캐피탈의 채권 발행에는 발행 계획 금액의 7.6배에 이르는 총 38억 유로 규모의 주문이 접수될 정도로 유럽 투자자들의 큰 관심을 모았다. 이번에 조달한 자금은 모두 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다.

이번 거래의 주간사로는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)과 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 홍콩상하이은행(HSBC), 아이엔지(ING), 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.

이번 발행은 현대캐피탈 창사 이래 첫 유로화 공모채권 발행이자, 여전업권 최초로 유로화 공모채권 발행에 성공했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "이번 유로화 공모채권 발행은 그동안 미국 투자자를 중심으로 구성되어 있던 글로벌 투자자 풀(pool)을 유로화 투자자까지 본격적으로 확대하는 중요한 전환점"이라며, "현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영의 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김준호 약점 노렸나..박나래 전 매니저 또 폭로→김지민 결혼식 불참 재조명

2.

‘48세 별세’ 故 김영대, 생전 마지막 방송..“사랑과 열정 감사” 제작진 애도 (벌거벗은 세계사)

3.

이상민, ♥10세 연하와 재혼 9개월 만에 좋은 소식..."자손·문서운 보여"

4.

류진 子 합격 대학, 버클리 음대였다…집도 포기한 자식농사 '초대박'

5.

'연봉 100억' 일타강사 정승제, 주변 반대에도 보습학원行.."월 250만원 받아도 행복"

연예 많이본뉴스
1.

김준호 약점 노렸나..박나래 전 매니저 또 폭로→김지민 결혼식 불참 재조명

2.

‘48세 별세’ 故 김영대, 생전 마지막 방송..“사랑과 열정 감사” 제작진 애도 (벌거벗은 세계사)

3.

이상민, ♥10세 연하와 재혼 9개월 만에 좋은 소식..."자손·문서운 보여"

4.

류진 子 합격 대학, 버클리 음대였다…집도 포기한 자식농사 '초대박'

5.

'연봉 100억' 일타강사 정승제, 주변 반대에도 보습학원行.."월 250만원 받아도 행복"

스포츠 많이본뉴스
1.

열도 대충격+분노! 日, 2026 WBC는 TV로 못 본다…"돈 문제가 아냐" 이유는

2.

"설렁설렁 산책 나왔냐" '2살 어린' 우즈벡에 역대급 졸전패, 전술+기량에서 모두 밀린 한국 축구의 굴욕, 이대론 중국 만나도 진다

3.

英 독점, 토트넘 프랭크 경질→레알서 쫓겨난 알론소 전격 선임? "이상적인 대체자"

4.

희소식! 다저스, 이바녜스 영입→피츠제럴드 40인 로스터 제외…김혜성 주전 경쟁 청신호?

5.

"18이닝 9출루한 다음날, 쉬라고 했더니" 로버츠의 충격 증언, 프리먼을 존경하는 오타니답다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.