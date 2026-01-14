'스키부터 온천까지' 소노인터내셔널, 윈터 에디션 기획전 진행

소노인터내셔널이 겨울 여행을 준비하는 고객들을 위해 다양한 혜택을 담은 '소노 윈터 에디션' 기획전을 진행하고 있다고 14일 밝혔다. 기획전에서는 고객이 숙박과 함께 스키부터 온천까지 다양한 실내외 액티비티를 취향에 맞게 선택할 수 있는 패키지 2종(윈터 베케이션, 윈터 겟어웨이) 선보이고 있다.
윈터 베케이션 패키지는 지역별 호텔·리조트의 특색 있는 부대시설에 맞춰 스키, 워터파크, 키즈 콘텐츠(키즈플레이, 키즈클럽, 레전드 히어로즈) 등을 객실과 결합하여 고객 선택의 폭을 넓혔다.
대표적으로 비발디파크는 객실 1박, 스키 리프트·렌탈권(3시간), 스노위랜드, 오션월드, 조식뷔페 중 택 1(2인), 회전목마, 범퍼카, 레전드 히어로즈 중 택 1(2인)을 포함해 구성했다. 가족 단위 방문객을 위해 미취학 아동 1인에게는 투숙기간 내 사용 가능한 조식뷔페 또는 키즈 콘텐츠 이용권 1매를 제공한다.
윈터 겟어웨이 패키지는 차 한잔의 여유와 함께 온전한 쉼을 경험할 수 있도록 구성됐다. 객실 1박, 시즌 음료(2잔), 사우나 이용권(2인)으로 구성되며, 주중(일~목)에 입실 고객 대상으로 오후 1시 레이트 체크아웃 추가 혜택을 제공한다. 델피노, 소노캄(여수·거제·제주), 소노벨 청송에서는 겨울의 정취를 담은 단어들이 수록된 스페셜 굿즈 '겨울어 사전'을 입실기준 선착순 300명에게 증정한다.
소노 윈터 에디션 기획전은 일부 사업장을 제외한 전국 소노호텔앤리조트에서 이용 가능하다. 판매 기간은 오는 1월 26일까지며, 투숙 기간은 2월 28일까지다.
대명소노그룹 소노인터내셔널 관계자는 "가족과 함께하는 겨울 여행이 더욱 풍성해질 수 있도록, 다양한 혜택을 한데 모아 기획전을 준비했다"고 말했다.