"결혼 반지뿐 아니라 시계 구매 고객에도 프리미엄 사은품 증정"…갤러리아백화점, 16~25 서울 명품관서 웨딩 페스타 진행
갤러리아백화점이 16~25일 서울 명품관에서 웨딩 페스타를 진행한다.
이번 행사에서는 기존에 결혼반지 구매 고객에게만 제공하던 혜택을 시계 구매 고객까지 확대했다. 남녀 한 쌍의 결혼반지 또는 시계를 구매하면 라이프스타일 브랜드 '헤리터'의 ▲가야머그 스탠다드 세트 ▲수테이블매트+식기 세트 중 1종을 한정 수량으로 증정한다.
또한 웨딩 마일리지 신규 가입 고객은 20만원 이상 구매 시 사용 가능한 4만원 할인권을 받을 수 있다. 지인을 추천해 신규 가입하게 되면 추천인과 신규 가입자 모두 각 1만원 할인권을 받을 수 있다.
인기 웨딩 밴드를 테마로 한 하이주얼리 전시도 연다. ▲쇼메 ▲그라프 등 총 14개 브랜드가 참여해 예물 선호도가 높은 웨딩 반지 컬렉션을 선보인다.
구매 혜택도 다양하다. ▲최대 250% 마일리지 적립 ▲300만 원 이상 구매 시 10개월 무이자 할부 등이 있다. 작년 웨딩 마일리지 가입 고객 중 아직 적립 기간이 종료되지 않은 고객에게는 ▲고메이494 식품관 1만원 할인권(1만원 이상 구매 시) ▲아모르나폴리 커피 쿠폰 2장을 제공한다.
웨딩 마일리지 회원 등록은 명품관 내 카드센터에서 가능하며, 신분증과 함께 청첩장 또는 예식장 계약서를 지참하면 된다.
한화갤러리아 관계자는 "작년 신혼 선물 혜택에 대한 고객 반응이 좋아 올해는 확대 시행하게 됐다"며 "앞으로도 예비 부부들을 위한 차별화된 프로모션을 선보일 계획"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
