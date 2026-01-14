포르쉐코리아, 메이크어위시 코리아와 함께 3년간 난치병 아동의 '꿈' 지원

최종수정 2026-01-14 11:54

포르쉐코리아, 메이크어위시 코리아와 함께 3년간 난치병 아동의 '꿈' 지…
포르쉐코리아 제공

포르쉐코리아 (대표 마티아스 부세)가 메이크어위시 코리아와 함께 '위시 데이 (Wish Day)' 프로그램을 통해 지난 3년간 난치병 아동 17명의 소원 성취를 지원했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 전 세계 난치병 아동들의 소원 성취를 위해 포르쉐 AG가 주도하는 글로벌 이니셔티브의 일환이다. 포르쉐 창립 75주년을 맞은 2023년 메이크어위시와의 협업으로 시작됐으며, 포르쉐의 첫 스포츠카인 '356'에서 착안해 3년간 전 세계 총 356개의 소원 성취를 목표로 추진됐다.

이 같은 글로벌 취지에 발 맞춰 포르쉐코리아는 지난 3년간 총 17개의 위시 (Wish)를 지원하며, 난치병 아동들의 꿈과 희망을 실현하는 여정에 동참해 왔다.

특히 프로그램의 마지막 해인 2025년에는 총 6명의 아동을 대상으로 소원 성취를 지원했다. 제주도 가족 여행을 위한 파나메라 차량 지원을 비롯해, 병원 생활 중인 아동의 취미 활동을 위한 노트북과 예술 활동을 위한 태블릿PC 제공 등 개인의 상황과 바람에 맞춘 지원이 이뤄졌다.

또한 평소 만나고 싶었던 인물과의 만남, '나만의 마트 만들기' 등 아동이 직접 참여하는 맞춤형 프로그램도 함께 진행됐다.

이와 함께 포르쉐코리아는 화보 촬영 체험을 비롯해 아동이 직접 그린 그림을 활용한 굿즈 제작 등 다양한 프로그램을 통해 소원 성취의 순간이 의미 있는 경험으로 이어질 수 있도록 지원해왔다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 "메이크어위시 코리아와 함께 아이들의 소원 성취 여정에 동참할 수 있어 매우 뜻 깊다"며 "이번 프로젝트가 아이들과 가족들에게 잠시나마 힘과 희망이 되는 시간이 되었기를 바란다"고 전했다.

한편, 포르쉐코리아는 브랜드 철학과 상응하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 2017년 포르쉐 브랜드 정체성인 '꿈'을 콘셉트로 포르쉐 두 드림 (Do Dream) 캠페인을 론칭한 이후 교육, 문화예술, 환경, 스포츠, 사회적 이슈 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 전개하고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

