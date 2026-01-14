"복합기업 디스카운트 해소"…㈜한화, 테크·라이프 사업군 신설법인으로 '인적분할'

최종수정 2026-01-14 13:27

㈜한화가 인적분할을 단행한다.

㈜한화 이사회는 14일 오전 인적분할을 결의했다. 인적분할은 6월 임시주주총회 등 관련 절차를 거쳐 오는 7월 중 완료될 예정이다.

한화는 각 사업군의 특성과 환경에 적합한 경영전략을 수립하고, 신속한 의사결정이 가능한 사업체계를 구축해 기업 및 주주 가치를 제고하기 위해서, 방산, 조선·해양, 에너지, 금융 부문이 속하는 존속법인과 테크 및 라이프 부문이 포함된 신설법인으로 인적분할을 진행한다고 밝혔다.

인적분할이 되면 한화비전·한화모멘텀·한화세미텍·한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 라이프 분야 계열사는 신설법인(한화머시너리앤서비스홀딩스)에 속한다. 한화에어로스페이스·한화오션·한화솔루션·한화생명 등 방산 및 조선·해양, 에너지, 금융 계열사는 존속법인에 속하게 된다. 분할 비율은 순자산 장부가액을 기준으로 존속법인 76.3%, 신설법인 23.7%로 산정됐다. 기존 주주들은 분할 비율대로 존속법인과 신설법인 주식을 배정받게 된다.

㈜한화는 인적분할로 그동안 기업 저평가의 주요 원인으로 지목되던 '복합기업 디스카운트'가 상당 부분 해소될 것으로 기대하고 있다.

그동안 장기적인 성장 전략과 투자 계획이 중요한 방산, 조선·해양, 에너지, 금융 등 사업군과 함께 유연하고 민첩한 성장 전략, 시장 대응이 필요한 기계, 서비스 등 복합적인 사업군이 하나로 묶여, ▲사업 특성 및 전문성 차이로 인한 전략 속도·방향의 불일치 ▲포트폴리오 균형 관리의 어려움 ▲효율적 자본 배분의 허들 등이 존재했다. 이번 인적분할을 통해 '복합기업 디스카운트'를 해소해 각 회사가 시장 상황에 부합하는 경영전략을 독자적으로 수립하고, 신속한 의사결정과 실행력을 확보해 사업 경쟁력을 강화할 수 있도록 한다는 설명이다.

존속법인과 신설법인이 시장에서 재평가받고 경영 효율성이 증대되면, 상대적으로 낮은 평가를 받아왔던 ㈜한화의 가치도 상승할 것으로 전망된다.

존속법인은 방산, 조선 등 핵심 사업에 집중하고 주주환원을 강화함으로써 시장 재평가가 기대된다. 신설법인은 독립적 지주 체계에서 분할 전 상대적으로 저평가됐던 사업의 성장성이 부각되고, 적기 투자 의사결정을 할 수 있게 돼 기업가치가 올라갈 것으로 예상된다.


㈜한화는 인적분할과 함께 자사주 소각, 배당 확대 등 주주환원 정책을 통한 주주가치 제고 방안을 추진한다.

우선 임직원 성과보상분(RSU)을 제외한 보통주 445만 주를 주주총회 등 관련 절차를 거쳐 소각할 계획이다. 이는 전체 보통주의 5.9%, 시가 4,562억 원(1월 13일 종가 기준) 규모로, 새 정부 출범 이후 최대 규모 자사주 소각이다. 인적분할과 함께 자사주를 소각함에 따라 지배구조 투명화에 역행한다는 '자사주의 마법' 우려도 해소했다. 또 최소 주당 배당금(DPS)을 지난해 지급했던 주당 배당금(보통주 기준 800원) 대비 25% 증가한 1,000원(보통주 기준)으로 설정해 주주들이 배당의 신뢰성과 예측 가능성을 갖게 된다.

향후 자회사 성장 상황 등을 고려해 지속적인 배당 확대도 검토하기로 했다.

지난해 우선주 상장폐지 당시 소액주주 보호 방안을 공시했던 ㈜한화는 현재 남아 있는 구형 우선주 19만 9033주 전량도 장외매수 방식으로 취득·소각해 약속을 이행한다. 이를 통해 저평가의 또 다른 원인인 '지주회사 디스카운트' 역시 상당 부분 해소될 것으로 예상된다.

㈜한화 주가는 지난해 230% 넘게 상승했지만, 여전히 순자산가치 대비 디스카운트 수준이 타 지주사보다 높은 상황이다. 이번 분할로 신설되는 한화머시너리앤서비스홀딩스는 신속한 의사결정과 효율적인 자본 투자를 통해 성장 잠재력을 끌어올릴 수 있게 됐다.

신설 지주 주도로 테크 부문과 라이프 부문의 전략적 협업 및 투자를 단행해 F&B와 리테일 영역에서의 '피지컬(Physical) AI' 솔루션 사업을 차세대 성장 동력으로 육성하게 된다.

이를 위해 ▲AI 기술·로봇·자동화 설비를 활용하는 '스마트 F&B' ▲스마트 관제 시스템 등 고객 응대에 첨단 기술을 적용한 '스마트 호스피탈리티(Hospitality)' ▲지능형 물류 체계인 '스마트 로지스틱스(Logistics)' 등 3대 핵심 영역을 선정하고, 시장 선점을 위한 전략을 수립하고 있다.

기존 사업의 성장뿐 아니라 부문 간 시너지를 활용한 미래 신사업을 개척해 기업가치를 극대화하는 것이 목표다.

지배구조도 선진화한다. ▲독립적 감사지원 부서 설치 ▲최고경영자 승계 정책 마련 및 운영 ▲배당정책 및 실시 계획 연 1회 이상 공고 ▲현금배당 예측 가능성 제공 ▲주주제안 관련 권리 및 절차의 홈페이지 안내 검토 등 투명경영을 더욱 강화할 방침이다. 이와 함께 중장기 목표와 자본 배분 및 주주환원 정책을 시장에 투명하게 공개하고, IR 자료 공개, 국내 및 해외 기업설명회 개최, 공시 프로세스 등을 강화해 주주 신뢰 제고에 나선다.

㈜한화는 인적분할을 포함한 기업가치 제고 계획의 발표를 계기로 매출 성장성 제고, 주주환원 확대 등을 기업가치 제고를 위한 핵심 관리 지표로 설정하고, 주주 및 투자자들과의 신뢰 강화에 주력할 계획이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

