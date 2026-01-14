아이에스동서, 대구에서 펜타힐즈W와 함께하는 2026년 경제특강 개최
|사진제공=IS동서
아이에스동서(IS동서)가 경산 펜타힐즈W 상반기 분양을 앞두고 오는 23일 대구 수성구 라온제나 호텔 6층 르미에르홀에서 특강을 진행한다고 밝혔다.
지역민들을 대상으로 신산업 및 산업정책 분야 경제 전문가 박정호 교수의 '2026 돈이 흐르는 길을 찾다' 경제 특강을 진행한다.
이번 강연은 '부의 대이동:돈이 먼저 보는 미래'의 소주제를 가지고 불확실성의 시대 4차 산업혁명 시대에 돈의 흐름을 통해 미래를 읽는 경제 인사이트를 제공할 예정이다.
강연자인 박정호 교수는 명지대학교 테크노아트대학원 실물투자분석학과 특임교수로MBC라디오 '손에 잡히는 경제플러스' 진행자로 다수의 경제방송 전문 패널 및 경제맛집 박정호 TV, 여의도멘션 등의 유튜브 채널을 운영하고 있는 경제,금융투자 전문가다.
강연을 통해 누구나 쉽게 경제를 이해할 수 있는 통찰을 제시하는 것으로 알려져 있다.
아이에스동서 관계자는 "새해를 맞이하여 지역민에게 실질적인 즐거움과 유익함을 제공하기 위해 특강을 준비했다"며, "이번 강연을 통해 투자의 방향과 방법에 대한 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
강연 신청은 22일까지 펜타힐즈W공식 홈페이지에서 선착순으로 누구나 온라인 사전 예약을 신청할 수 있다
한편, 아이에스동서는 콤팩트시티로 주목받고 있는 펜타힐즈(경산 중산지구)에 '펜타힐즈W'를 내년 상반기 분양할 계획이다.
펜타힐즈W는 초고층 주상복합 1, 2단지 총 3443세대로 구성돼 있다.
내년 상반기 중 1단지 전용 84㎡~152㎡ 1712세대를 우선 공급할 예정이다.
