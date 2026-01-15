대한항공·아시아나항공, 임직원 자녀 대상 안전체험 진행

기사입력 2026-01-15 16:03


대한항공·아시아나항공, 임직원 자녀 대상 안전체험 진행

대한항공이 '자녀와 함께하는 안전체험' 행사를 진행했다고 15일 밝혔다. 자녀와 함께하는 안전체험은 임직원과 임직원 가족의 안전 의식을 높이고 생활 속에서 발생할 수 있는 재난·사고 대응 능력을 향상시키기 위한 자리다.

지난해에 이어 두번째로 열린 올해 안전체험행사는 통합을 앞둔 아시아나항공과 함께해 의미를 더했다. 행사는 지난 14일 오후 대한항공·아시아나항공 임직원 및 임직원 자녀 총 100명을 대상으로 열렸으며, 오는 21일과 27일 같은 형식으로 두 차례 더 진행한다. 행사는 회사가 최우선 가치로 삼고 있는 '안전'의 중요성을 임직원들의 일상에서도 중요한 가치로 자리매김할 수 있게 하자는 취지로 기획됐다.

참가자들은 서울 강서구 마곡안전체험관에서 교통 안전, 학생 안전, 재난 안전, 응급처치 교육 등 다양한 프로그램을 체험했다. 이들은 지진과 화재 발생 시 대처 요령을 직접 익히고, 심폐소생술 위급 상황에서 필요한 응급처치법을 배웠다. 또한 버스와 지하철 등 대중교통 이용 중 사고가 났을 때 비상 탈출하는 방법도 실습했다.

대한항공 관계자는 "임직원들에게 안전 문화 정착을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.