바로나코스매틱, 남성용 건강 마사지 젤 '엠존 프로(M-ZONE PRO)' 출시

기사입력 2026-01-15 17:00


전립선암이 남성암 발생률 1위에 오르며 번거로운 영양제 섭취 대신 '바르는 마사지 젤'을 통한 혁신적인 관리법이 등장해 눈길을 끌고 있다.

'하루의 활력, 매일 바르는 습관'을 내세우고 있는 바로나코스매틱이 선보인 엠존 프로(M-ZONE PRO) 남성용 건강 마사지 젤은 남성 건강의 핵심인 엠존 관리에 초점을 맞췄다.

바로나코스메틱 관계자는 "남성도 여성의 와이(Y)존 못지 않게 '엠존'을 체계적으로 관리하는 생활 습관이 중요하다"며 "이 제품은 천연 한방 성분 15종이 담긴 순환 및 활력 케어 젤 제품으로 샤워 후 가볍게 바르면 싸한 청량감과 함께 엠존 주변의 순환을 도와 활력 있는 하루를 만들어 준다"고 밝혔다.

'엠존 프로(M-ZONE PRO)'의 가장 큰 특징은 엠존과 그 주변 작용하는 개선 효과에 있다.

제품에는 엉겅퀴추출물과 소리쟁이뿌리추출물, 코치닐선인장추출물, 당근추출물, 사탕무뿌리추출물 등이 들어가 염증 완화와 피부 자극을 줄여 주는 역할을 한다.

특히 참당귀뿌리, 비수리(야관문), 방풍뿌리 추출물 등은 남성 신체 균형의 핵심인 혈류 순환 강화에 집중 작용한다.

여기에 보리수나무가지잎 추출물 등이 더해져 지친 남성들의 스트레스 회복까지 돕는다.

업체 측 관계자는 "엠존 프로는 단순 마사지 젤이 아닌 엠존과 주변 순환을 활성화 해주는 기능성 한방 복합 젤"이라며 "마사지 시 싸한 쿨링감과 따뜻한 자극의 2중 체감효과가 각종 한방 추출물의 흡수효과를 도와 따뜻한 순환 체감의 효과를 경험할 수 있다"고 강조했다.


비뇨기과 전문의들은 "평소 소홀하기 쉬운 남성들의 엠존 관리는 체계적으로 관심을 갖는 습관 만으로도 증상 완화 및 질병 발견 등 긍정적 효과로 이어질 수 있다는 점을 명심해야 한다"고 조언했다.

한편, 천연 성분의 화장품 전문 제조, 유통사 바로나코스매틱은 지속적으로 유지하는 근본적 변화를 이끌어 내는데 집중하고 있다.

이를 위해 자연의 생명력을 가진 천연 식물과 천연소재 제품 만을 론칭 해왔으며 천연소재의 효능을 선사하기 위해 화학공정을 배제하고 자연친화적 생산만을 고집하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

