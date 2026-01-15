한림대동탄성심병원, 로봇수술 4000례 돌파…산부인과 '최다'

[스포츠조선 장종호 기자 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 지난 5일 로봇수술 누적 4000례를 돌파하며 경기 남부권 로봇수술의 메카로 자리매김했다.
진료과별 로봇수술 건수는 산부인과가 1564건으로 가장 많았으며, 외과 1369건, 비뇨의학과 990건이었고, 이비인후과, 심장혈관흉부외과 등에서도 로봇수술이 활발히 시행되고 있다.
양적 성장뿐 아니라 아시아 최초 다빈치 Xi 위전절제술 성공(신동우 교수팀), 절개 부위 변형 담낭절제술 개발(유태석 교수), 유문 보존 췌십이지장절제술 성공(이정민 교수), 국내 최초 다빈치 Xi 단일공 초저위 전방절제술 성공 등 독보적인 성과를 거두고 있다. 또한 이정민 교수는 세계에서 2번째로 많은 다빈치 SP 담낭절제술 시행 기록을 보유하고 있다.
한성우 병원장은 "이번 로봇수술 4000례 달성은 환자에게 더 안전하고 정교한 치료를 제공하겠다는 의료진의 끊임없는 연구와 헌신이 일궈낸 결실"이라며 "앞으로도 최첨단 로봇수술 인프라를 바탕으로 중증질환 치료의 수준을 한 단계 더 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
경민선 센터장은 "의료진 간의 유기적인 팀워크 덕분에 단기간에 4000례라는 기록을 달성할 수 있었다"며 "현재 전체 환자의 3분의 1 이상이 타지역에서 방문할 만큼 로봇수술의 전문성을 인정받고 있는 만큼, 앞으로도 환자 중심의 최적화된 로봇수술 서비스를 제공하겠다"고 강조했다.
한편 단일공 수술에 최적화된 다빈치 SP는 2.5㎝가량의 최소 절개창 하나만으로도 정교한 수술이 가능하다. 3~4개의 절개부가 필요했던 기존 로봇수술과 비교해 흉터가 거의 없고 통증이 적어 환자들의 만족도가 매우 높다. 특히 수술기구 간의 충돌 없이 다양한 각도에서 정밀한 조작이 가능해, 병변이 깊은 곳에 위치하거나 해부학적 구조가 복잡한 수술에서도 안정적인 성과를 내고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
