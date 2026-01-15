김동관 한화그룹 부회장, 다보스포럼 앞두고 '전기 추진 선박 해양 생태계' 구축 제안

◇2024년 다보스포럼 연차총회에서 한화의 비전을 발표하고 있는 김동관 한화그룹 부회장. 사진제공=한화그룹
오는 19일 막을 올리는 56회 다보스포럼(WEF) 연차 총회를 앞두고, 김동관 한화그룹 부회장이 포럼 공식 웹사이트 기고문을 통해 전 세계 해운 산업의 패러다임을 바꿀 '전기 추진 선박 해양 생태계' 구축을 제안했다.
앞서 2024년 다보스포럼 연차총회에서 '무탄소 추진 가스운반선'을 글로벌 업계 최초로 제안했던 김 부회장은 이번엔 이를 넘어 포괄적 '무탄소 해양 생태계' 구현을 위한 ·전기 선박 개발 ·안정적 에너지 저장 시스템(ESS)개발·항만 충전 인프라 구축 ·탈탄소 에너지 공급 설비 등의구체적인 방안을 제시했다.
기고문에서 김 부회장은 200년 넘게 화석연료에 의존해온해운 산업이 친환경 추진 체계로의 전환을 시작했다고 진단했다. 국제해사기구(IMO)의 2050년 넷제로(Net Zero) 목표와 유럽연합(EU)의 탄소 배출 규제 강화 등에 따라 해운사들은 2027년 이후 탄소 배출량 전량에 대해 배출권을 확보해야 한다고 설명했다. 이 흐름에 맞춰 단기적으로는 선박 탄소 포집과 같은 과도기적 방법으로 대응할 수밖에 없겠지만,근본적으로 선박 동력체계를 전환해야 한다고 강조했다.
또한 전기 선박의 본격적 확산을 위해 안정적인 ESS가 필수적이라며 접근성 좋은 배터리 충전 및 교체 인프라가 필요하다고 강조하고, 항만에 청정에너지를 기반으로 한 전력 공급 시스템이 만들어져야 한다고 제시했다. 아울러 "해운 탈탄소는 단일 기술이나 정책으로 이룰 수 없다"며 "조선소, 항만 관계자, 에너지 공급자, 정책입안자를 아우르는 밸류체인 전반에 걸친협력이 중요하다"고 전했다.
이와 함께 김동관 부회장은 한화그룹이 세계 최고 수준의 조선 및 에너지 기술력을 바탕으로 해운산업의탈탄소화에 적극 참여하고 있다고 밝혔다.특히 "한화오션은 암모니아 가스터빈과 같은 혁신기술을 적용한 무탄소 선박 개발을 추진 중"이라며 "첨단 ESS 및 청정에너지 솔루션을 해양 인프라 전반에 적용해 선박과 항만이 전체 생태계와 함께 진화할 수 있는 기반을 마련하고 있다"고 설명했다. 또 "유럽 항만 당국과 협력해 청정에너지를 활용한 ESS와 선박 충전 설비를 제공하는 시범 사업을 논의 중"이라고 밝혔다.
선도적 투자의 중요성을 역설한 김 부회장은 "넷제로에 도달하기 위해 필요한 산업적 변화에는 공공-민간 협력이 필수적 요소"라며 긴밀한 민관 협력이 뒷받침되어야만 상용화의 길이 열릴 것이라고 전망했다.