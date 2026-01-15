순천향대 부천병원, '고잉 온 다이어리' 전시회 개최…암 환자에 희망 메시지 전해

기사입력 2026-01-15 18:01


[스포츠조선 장종호 기자 순천향대 부천병원이 14일 오후 3시 본관 1층 로비에서 '고잉 온 다이어리(Going-on Diary)' 전시회 개회식을 개최했다. 전시는 1월 14일부터 30일까지 진행되며, 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

'고잉 온 다이어리 캠페인'은 올림푸스한국이 2020년부터 전국 주요 병원과 진행하는 사회공헌활동으로, '암 발병 후에도 아름다운 삶은 지속된다'는 의미를 담고 있다. 암 경험자들의 투병과 회복 과정을 공유해 암 환자와 가족에게 공감과 희망의 메시지를 전하고 있다.

이번 전시에는 순천향대 부천병원 여성암센터에서 유방암·갑상선암·부인암 등으로 치료받은 여성 암 환자 10명이 참여했다. 참여자들은 지난해 11월 3일부터 28일까지 4주간 '행복 일기', '약속 일기', '감사 일기', '칭찬 일기' 등 다양한 주제에 맞춰 짧은 글과 사진을 기록했으며, 2회의 온·오프라인 모임을 통해 자신의 경험을 나눴다.

이날 행사는 1부 '고잉 온 데이(Going-on Day)'와 2부 개회식으로 진행됐다. 1부 '고잉 온 데이'는 순천향대 부천병원 사회사업팀과 올림푸스한국 임직원이 함께 마련한 사전 행사로, '네컷 사진 촬영', '마음 단어 키링 만들기' 등 다양한 체험 프로그램이 진행돼 눈길을 끌었다.

2부 개회식에는 순천향대 부천병원 문종호 병원장, 정준철 진료부원장, 올림푸스한국 타마이 타케시 대표, 박인제 사업총괄 전무 등 관계자와 암 경험자·가족 등 50여 명이 참석했다. 문종호 병원장과 타마이 타케시 대표이사의 축사로 시작한 행사는 ▲프로그램 기획 및 의료진의 축하 메시지 영상 상영, ▲다이어리 전달, ▲참여 환자의 소감 나눔 순으로 진행됐다.

타마이 타케시 올림푸스한국 대표이사는 "참여한 환자들이 한 달간 함께 일기를 쓰면서 서로의 이야기를 통해 공감과 지지를 나누는 시간이 되었기를 바라며, 이번 계기를 통해 순천향대학교 부천병원과 뜻을 모아 암 경험자분들의 치유와 회복을 함께 응원하는 든든한 동반자가 되기를 기대한다"고 말했다.

순천향대 부천병원 문종호 병원장은 "암 치료는 의학적 치료를 넘어 환자와 가족에 대한 정서적 지원까지 함께 이뤄져야 한다. 이번 캠페인을 통해 암 환자들이 회복의 힘을 얻었기를 바라며, 의미 있는 행사를 함께 준비해 준 올림푸스한국에 감사드린다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


순천향대 부천병원, '고잉 온 다이어리' 전시회 개최…암 환자에 희망 메…
문종호 순천향대 부천병원장과 암 경험자 등 관계자들이 '고잉 온 다이어리' 전시회를 함께 관람하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

재킷만 걸쳤다..손숙 손녀 하예린, 루크 톰슨과 파격 투샷

2.

'42세' 서동주, 안타까운 사연...난임 치료 결국 중단했다 "응급실 다녀왔다"

3.

'슈가' 최지우 "늦은 나이에 출산…아이 키우는 엄마라면 모두 공감할 것"

4.

'두쫀쿠 논란' 욕 먹은 안성재, A/S 영상으로 공식 사과..."딸에게 미안하다"

5.

오윤아, 발달장애 子 졸업에 감격 "선생님들 고생 多"..대입 실패 후 수영 선수 준비

연예 많이본뉴스
1.

재킷만 걸쳤다..손숙 손녀 하예린, 루크 톰슨과 파격 투샷

2.

'42세' 서동주, 안타까운 사연...난임 치료 결국 중단했다 "응급실 다녀왔다"

3.

'슈가' 최지우 "늦은 나이에 출산…아이 키우는 엄마라면 모두 공감할 것"

4.

'두쫀쿠 논란' 욕 먹은 안성재, A/S 영상으로 공식 사과..."딸에게 미안하다"

5.

오윤아, 발달장애 子 졸업에 감격 "선생님들 고생 多"..대입 실패 후 수영 선수 준비

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

2.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

3.

김기태 전 KIA 감독, 한화 전격 합류…1군 KS 멤버 그대로 [공식발표]

4.

"그렇게 뛸거야?" 日 깜짝 놀랐다! "韓 레전드의 통렬 비판"…'한국 뜻밖의 완패에 충격 확산, 8강선 오명 벗을 수 있을까'

5.

한화 천만다행…'베네수엘라 국적' 페라자-에르난데스, 먼저 한국 온다→캠프 출발 이상 無

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.