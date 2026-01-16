"난 트럼프 대통령의 친딸"…튀르키예 여성, DNA 검사 요구

기사입력 2026-01-16 09:20


"난 트럼프 대통령의 친딸"…튀르키예 여성, DNA 검사 요구
사진출처=X(엑스)

[스포츠조선 장종호 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 친아버지라는 한 여성의 주장이 나와 화제다.

후리예트 등 현지 매체들에 따르면 튀르키예 여성 네즐라 오즈멘(55)은 자신이 트럼프의 친딸이라고 주장하며 DNA 검사를 요구했다.

그녀는 "트럼프 대통령에게 피해를 주거나 문제를 일으키고 싶지 않다. 단지 진실을 알고 싶을 뿐이다"라며 "DNA 검사를 통해 내가 그의 딸인지 확인하고 싶다"고 말했다.

그녀가 이런 주장을 하는 것은 출생과 관련된 어머니의 발언 때문이다.

앙카라에서 자란 오즈멘은 2017년 어머니로부터 자신이 입양된 아이라는 말을 들었다.

어머니는 과거 유산을 겪은 뒤, '소피아'라고 불리던 미국 여성으로부터 갓난아기, 지금의 오즈멘을 입양하게 됐으며, 트럼프와의 사이에서 태어난 딸이라는 충격적 이야기를 들었다고 주장했다.

오즈멘은 트럼프와 그의 자녀들과의 외모적 유사성, 그리고 주민등록 서류의 여러 불일치를 근거로 자신의 주장을 뒷받침하고 있다. 하지만 지난해 9월 앙카라 가정법원은 증거가 불충분하다며 친자 확인 소송을 기각했다.

튀르키예 법률상 외국인을 상대로 DNA 검사를 요구하려면 상당한 증거가 필요한 것으로 전해진다.

하지만 오즈멘은 뜻을 굽히지 않고 있다. 그녀는 판결에 항소했으며, 미국 대사관과 미국 법원에 여러 차례 청원을 제출한 상태다. 오즈멘은 "트럼프 대통령이 내 요청을 받아들여 DNA 검사를 해줄 것이라 믿는다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 축구 치욕도 이런 치욕이 없다...2살 동생들에게 처참한 패배→일본+우즈벡은 19살, 심지어 중국도 20살 위주

2.

손흥민 5년만 젊었다면 레알 마드리드 갔을까..."SON 영입 실패 후회" 클롭 은퇴 번복 가능성 "레알행 진지하게 고려"

3.

'巨人 타격코치' 괜히 가겠나…"이승엽, 日 가장 괴롭힌 선수" 조명

4.

그야말로 핵폭탄급 결정! 손흥민, 존슨 이어 텔까지 내보냅니다…판단력 흐려진 프랭크→경질 압박에 정신 못 차린다

5.

"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.