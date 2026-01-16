"어릴 때 살은 다 키로 간다?"…성조숙증 유발로 키 성장 저해

|
겨울방학은 아이들이 학업의 부담에서 벗어나 재충전하는 시기지만, 건강관리 측면에서는 빨간불이 켜지기 쉽다. 최근에는 1월 초부터 2월 말까지 봄방학 없이 긴 방학이 이어지는 추세라 생활 리듬이 무너지기 쉽다. 특히 추운 날씨로 신체 활동량은 급격히 줄어드는 반면, 고열량의 간식 섭취는 늘어나기 때문에 비만 예방에 각별한 주의가 필요하다.
교육부의 '2024년 초·중·고교 학생 건강검진 결과'에 따르면, 아이들의 비만 지표는 해마다 악화되고 있다. 과체중과 비만을 합친 비만군 비율은 2017년 23.9%에서 꾸준히 상승해 2021년 30.8%로 정점을 찍었으며, 2024년에도 29.3%를 기록하며 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 학생 3명 중 1명은 적극적인 체중 관리가 필요한 셈이다.
문제는 체중을 감량하면 지방세포의 크기는 줄어들지만, 소아기에 늘어난 지방세포의 수는 성인이 되어 살을 빼더라도 쉽게 줄어들지 않는다는 점이다. 이로 인해 소아비만은 성인 비만으로 이어질 가능성이 매우 높으며, 당뇨나 고혈압 같은 만성질환에 조기에 노출될 위험 또한 커지게 된다.
◇'키 성장의 적' 성조숙증 유발 우려…식단 관리 필수
소아비만이 자녀의 최종 신장을 낮추는 원인이 되기도 한다. 과도하게 축적된 체지방은 렙틴 호르몬 분비를 높이는데, 이는 성호르몬의 분비를 앞당겨 성조숙증을 유발하는 주요 원인이 된다.
실제 비만율 증가와 맞물려 성조숙증 환자도 증가하는 추세다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 2020년 17만 605명이었던 환자는 2024년 22만 9212명으로 크게 늘었다. 성조숙증이 나타나면 또래보다 잠시 키가 빨리 크는 것처럼 보일 수 있지만, 그만큼 성장판이 일찍 닫힌다. 결과적으로 성장 가능한 기간 자체가 단축되면서, 유전적으로 잠재된 최종 키보다 덜 자랄 위험이 크다.
방학 기간 자녀의 비만을 예방하고 성장을 돕기 위해서는 식단 관리가 최우선이다. 방학 중 불규칙해질 수 있는 식사시간을 잘 지켜 불필요한 간식 섭취와 과식을 피해야 한다. 또 단순당이 많은 식품이나 배달 음식, 패스트푸드 섭취를 줄여야 한다. 대신 비타민과 무기질이 풍부한 채소와 과일을 충분히 섭취하는 것이 좋다.
적절한 운동 역시 중요하다. 운동은 체내에 저장된 지방을 에너지로 소비해 체중을 조절할 뿐만 아니라 비만으로 인해 생기는 고혈압, 당뇨병, 동맥경화 등 위험을 낮춰준다. 더불어 성장호르몬이 왕성하게 분비되는 밤 10시 이전에는 취침하는 습관을 들여 신체 리듬을 안정시켜야 한다.
백창기 원장은 "소아비만은 단순히 외형적인 문제를 넘어 치료나 관리가 필요한 질병으로 인식해야 한다"며 "방학 중 자녀의 체중이 급증하거나 성조숙증 징후가 보인다면 관련 검진을 통해 정확한 상태를 확인하고 전문가의 도움을 받는 것이 중요하다"고 당부했다.
