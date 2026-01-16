20년 이상 매일 같은 보온병 사용한 남성, 결국…

기사입력 2026-01-16 15:51


20년 이상 매일 같은 보온병 사용한 남성, 결국…
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자 무려 20년 동안 같은 보온병을 매일 사용한 남성이 납 중독으로 인해 세상을 떠나 충격을 주고 있다.

TVBS 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 50대 대만 남성은 30년 이상의 운전 경력을 가진 베테랑 운전자였지만, 출근길에 갑자기 차량을 제어하지 못하고 상점으로 돌진하는 사고를 냈다.

당시 브레이크조차 밟지 않은 채 충돌했으며, 구조대가 도착했을 때 그는 심하게 불안한 상태였다.

병원 검사 결과 심각한 빈혈, 뇌 피질 위축, 신장 기능 이상이 확인돼 신장내과에서 정밀 검진을 받았다.

의료진은 환자가 최근 극심한 피로를 호소하고 음식이 짜지 않다고 느끼는 등 미각 변화가 있었다는 사실을 확인했다. 이에 납 중독 증상을 의심했고 혈액 검사 후 실제 확진을 했다.

원인을 추적한 결과, 그는 무려 20년 가까이 같은 보온병을 매일 사용해온 것으로 밝혀졌다. 내부가 부식되면서 납 성분이 커피에 녹아들었고, 장기간 섭취한 결과 치명적인 납 중독으로 이어진 것이다.

환자는 이후 치매와 유사한 퇴행성 증상을 보이며 건강이 급격히 악화됐다. 결국 음식물이 기도로 넘어가 발생한 흡인성 폐렴까지 겹쳐, 사고 발생 약 1년 만에 눈을 감고 말았다.

한 전문의는 "과일 주스, 커피, 차, 한약 등 산성이나 알칼리성 음료를 오래된 보온병에 담아두면 중금속 용출 위험이 커진다"며 "정기적인 세척과 1~2년 주기로 교체하는 게 좋다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 안타까운 소식...치킨 먹다 '치아가 쏙'

3.

박민영, 수상한 비밀..“사랑하는 남자들 모두 죽어” (세이렌)

4.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

5.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 안타까운 소식...치킨 먹다 '치아가 쏙'

3.

박민영, 수상한 비밀..“사랑하는 남자들 모두 죽어” (세이렌)

4.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

5.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥부자 아니었다' 문동주 상대 홈런 쳤던 호주 국대, 울산 외인으로 전격 합류

2.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

3.

'역전 결승골+환상적인 수비→평점 1.5점' 독일 키커의 '냉철한 극찬'.. "김민재=가치 있는 넘버3"

4.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

5.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.