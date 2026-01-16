20년 이상 매일 같은 보온병 사용한 남성, 결국…
[스포츠조선 장종호 기자 무려 20년 동안 같은 보온병을 매일 사용한 남성이 납 중독으로 인해 세상을 떠나 충격을 주고 있다.
TVBS 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 50대 대만 남성은 30년 이상의 운전 경력을 가진 베테랑 운전자였지만, 출근길에 갑자기 차량을 제어하지 못하고 상점으로 돌진하는 사고를 냈다.
당시 브레이크조차 밟지 않은 채 충돌했으며, 구조대가 도착했을 때 그는 심하게 불안한 상태였다.
병원 검사 결과 심각한 빈혈, 뇌 피질 위축, 신장 기능 이상이 확인돼 신장내과에서 정밀 검진을 받았다.
의료진은 환자가 최근 극심한 피로를 호소하고 음식이 짜지 않다고 느끼는 등 미각 변화가 있었다는 사실을 확인했다. 이에 납 중독 증상을 의심했고 혈액 검사 후 실제 확진을 했다.
원인을 추적한 결과, 그는 무려 20년 가까이 같은 보온병을 매일 사용해온 것으로 밝혀졌다. 내부가 부식되면서 납 성분이 커피에 녹아들었고, 장기간 섭취한 결과 치명적인 납 중독으로 이어진 것이다.
환자는 이후 치매와 유사한 퇴행성 증상을 보이며 건강이 급격히 악화됐다. 결국 음식물이 기도로 넘어가 발생한 흡인성 폐렴까지 겹쳐, 사고 발생 약 1년 만에 눈을 감고 말았다.
한 전문의는 "과일 주스, 커피, 차, 한약 등 산성이나 알칼리성 음료를 오래된 보온병에 담아두면 중금속 용출 위험이 커진다"며 "정기적인 세척과 1~2년 주기로 교체하는 게 좋다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
