토스인컴, 이용자 60%가 2030세대… 청년 세무 사각지대 해소
|
|
|사진제공=토스인컴
비바리퍼블리카(토스)의 세금신고 및 환급 도움 서비스 운영 자회사인 토스인컴(대표 최성희)이 2025년 한 해 동안의 서비스 이용 데이터를 분석한 결과, 토스인컴 이용자 가운데 2030세대 비중이 절반을 넘어선 것으로 나타났다.
토스인컴은 19일, 지난 한 해 동안 환급 신고를 완료한 이용자 기준으로 2030세대 비중은 60%였으며, 환급액 조회 이용자 기준으로도 53%를 기록했다고 발표했다. 세무 경험이 많지 않은 사회초년생과 청년층을 중심으로 모바일 기반 세금 환급 서비스를 활용하는 흐름이 확대되고 있는 모습이다.
개별 이용자 기준으로는 소액 환급이 주를 이뤘다. 2025년 기준 토스인컴을 통해 환급을 받은 이용자의 1인당 평균 환급 신고액은 약 21만1000원 수준이다. 신고금액 30만 원 이하의 비중은 무려 80%에 달했다. 상대적으로 소득 규모가 높지 않거나 세무 관여도가 낮았던 계층에서도 모바일 환급 신고 이용이 확대되고 있다.
이 같은 흐름에는 서비스 편의성이 영향을 미친 것으로 보인다. 토스인컴은 직관적인 UI/UX와 빠른 처리 속도를 바탕으로, 인트로 화면 진입부터 최종 신고 완료까지 평균 6.4분이면 절차를 마칠 수 있도록 설계했다. 복잡하게 느껴지던 세금 환급 과정을 짧은 시간 안에 확인하고 신고할 수 있도록 한 점이 청년층 이용 확대에 기여했다는 설명이다.
청년층이 놓치기 쉬운 세제 혜택에 대한 가이드를 제공하는 점도 이용 확산 배경이다. 토스인컴은 데이터를 기반으로 이용자 상황에 맞는 세제 혜택을 안내하고 있다. 대표적으로, 중소기업 취업자 소득세 감면과 월세 세액공제처럼 신청 과정이 복잡해 활용률이 낮았던 제도에 대해 신고 절차와 증빙 제출 과정을 간소화해 편의성을 높였다.
토스인컴 관계자는 "이는 기존 세무 시장에서 비중이 크지 않았던 소액·청년 납세자들이 모바일 서비스를 통해 세무 행정에 보다 적극적으로 참여하기 시작했음을 보여준다"며 "앞으로도 기술을 통해 납세자의 편의성과 접근성을 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.