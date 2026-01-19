투어민, 허니문 위한 발리 프로모션 진행

|
|
|◇엘레비이트 리조트 전경. 사진제공=투어민 리조트
투어민이 2026년을 맞아 봄과 가을 시즌 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 가족여행자를 대상으로 발리 단독 프로모션을 진행하고 있다고 19일 밝혔다. 발리 프로모션은 직접 개척 및 발굴한 발리의 독창적인 리조트를 콘셉트로 한 로얄산트리안 리조트와 문둑에 위치한 자연친화적인 엘리베이트, 누사페니다의 나뚜라 리조트를 중심으로 구성됐다.
투어민에 따르 엘리베이트리조트는 숲과 산이 전경이 숨겨진 보석같은 곳으로 머무는 동안 한적함이 이채로움을 제공한다. 해발 약 1350m 높이의 고지대에 위치한 엘리베이트는 해안가 리조트와 다른 분위기의 자연환경이 색다른 휴양을 보장할뿐 아니라 안개가 내려앉는 풍경, 푸른산과 숲에 둘러싸인 경관 덕분에 자연속에 깊이 들어온 느낌이 웅장함을 더한다. 북적이는 시내와 달리 천천히 쉬면서 풍경을 바라보는 시간이 매력적이다.
발리의 놀라운 수중환경을 경험할수 있는 5성급 오션뷰 리조트 프라마나 나뚜라 리조트는 푸른 인도양과 울창한 열대정글을 모두 섭렵할수 있는 투어민만의 스페셜한 발리 허니문 패키지를 통해 누릴수가 있다. 인도양 전망의 럭셔리 풀빌라 리조트 나뚜라는 발리 동부 누사페니다 섬의 해안절벽 위헤 위치해 발코니에서 탁트인 바다와 하늘 그리고 수평선 너머의 섬들이 시야에 들어온다. 객실은 단순한 방에 머물지않고 집처럼 쉴수 있는 공간으로 프라이빗한 풀빌라에서 풀 앞에 누우면 바다감상과 해질무렵 테라스에서는 칵테일 한잔 즐기기에 제격이다. 수영후 마사지로 하루를 마무리하면 단순한 숙소 이상의 쉼표가 생기는 곳이 나뚜라 리조트다.
|
|
|◇나뚜라 리조트 전경. 사진제공-투어민
로얄산트리안 리조트는 최상의 럭셔리 풀빌라 리조트로 발리 누사두아 지역에 위치한다.
|
|
|◇로얄산트리안 리조트. 사진제공=투어민
전통적인 발리풍의 환대와 모던한 시설의 조합이 프라이빗한 휴식을 즐기기에 제격이다. 리조트 안에만 머물러도 일정이 채워질만큼 가족단위 여행자들에 충분한 휴양 느김을 받을 수 있다. 로얄산트리안은 전 객실 독립형 프라이빗 풀발라로 각 빌라마다 개인수영장, 야외가제보, 데이베드는 물론 빌라 간 간격이 넓어 외부시선없이 조요하고 평화로운 휴양이 가능하다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
=사진은 엘리베이트/나뚜라 리조트/로얄산트리안
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.