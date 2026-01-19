써브웨이, 한정 판매 '타코 샐러드' 상시 메뉴로 선보여

써브웨이가 '타코 샐러드'를 1월 20일부터 상시 메뉴로 출시한다. '타코 샐러드'는 지난해 8월 선보인 뒤 조기 품절된 메뉴로, 공식 채널과 SNS를 중심으로 재출시 요구가 이어졌던 제품이다.
19일 써브웨이에 다르면 상시 메누로 출시되는 타코 샐러드는 풀드포크 타코 샐러드, 스파이시 쉬림프 타코 샐러드, 로티세리 치킨 타코 샐러드 등 3종이다. 모든 메뉴는 단백질과 채소의 균형을 고려한 레시피를 바탕으로, 출시 이후 고객들의 추가 의견을 반영해 토마토 살사 소스를 기본 구성으로 더했다. 소스를 가장 맛있게 즐길 수 있는 적정량으로 별도 제공, 한층 완성도를 높인 형태로 재출시했다. 랜치와 사우스웨스트 치폴레 소스는 파우치 형태로 제공돼 취향에 맞게 뿌려 먹을 수 있도록 했다.
풀드포크 타코 샐러드는 결대로 찢은 풀드포크와 채소를 조합해 담백한 맛을 살렸으며, 스파이시 쉬림프 타코 샐러드는 매콤한 시즈닝을 더한 쉬림프를 활용했다. 신규 메뉴인 로티세리 치킨 타코 샐러드는 튀기지 않고 회전 방식으로 조리한 치킨을 사용해 상대적으로 부담을 줄인 것이 특징이다.
타코 샐러드는 소비자 사용 방식에서 출발한 메뉴다. 샐러드에 또띠야를 곁들여 즐기는 고객 레시피가 온라인을 통해 확산되며 주목받았고, 이를 정식 메뉴로 구현해 달라는 요청이 이어졌다. 기존 메뉴를 소비자가 재해석하는 '모디슈머(Modify+Consumer)' 트렌드를 반영했다는 게 써브웨이의 설명이다.
써브웨이 관계자는 "타코 샐러드는 고객 아이디어에서 출발한 메뉴"라며 "소비자 의견을 반영해 상시 메뉴로 재출시한 만큼, 앞으로도 고객 중심의 메뉴 개발을 이어갈 것"이라고 말했다.