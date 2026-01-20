"구름 위에서 즐기는 여유" 시그니엘 서울, 쇼콜라 드 시그니엘 선보여

시그니엘 서울이 초콜릿과 킹스베리로 구성한 프로모션 '쇼콜라 쇼 드 시그니엘'을 선보인다고 20일 밝혔다. 쇼콜라 쇼 드 시그니엘 프로모션은 79층에 위치한 '더 라운지'에서 2월 28일까지 선보인다.
시그니엘 서울에 따르면 쇼콜라 쇼 드 시그니엘은 프렌치 스타일의 핫 초콜릿 2잔을 비롯해 킹스베리, 바닐라 샹티 크림, 버터 크루아상으로 구성됐다. 킹스베리는 일반 딸기보다 2~3배 큰 크기와 단단한 과육이 특징으로, 높은 당도와 풍부한 과즙을 자랑하는 프리미엄 국산 품종 딸기다. 생크림의 특유의 고소함과 바닐라 빈의 풍미가 일품인 '바닐라 샹티 크림'이 신선한 킹스베리, 크루아상과 조화를 이루며 한층 더 고급스러운 달콤함을 품고 있다.
시그니엘 서울은 겨울 호캉스의 여유를 온전히 누릴 수 있는 객실 패키지 '테이스트 오브 윈터(Taste of Winter)'도 함께 마련했다.
객실 1박과 '쇼콜라 쇼 드 시그니엘' 세트 구성으로, 패키지 고객에게는 아메리카노 2잔을 추가 특전으로 제공한다. 2월 26일까지 공식 홈페이지를 통해 예약 가능하며, 투숙 가능 기간은 2월 28일까지다.
시그니엘 서울 관계자는 "쌀쌀한 겨울, 몸을 녹여줄 핫 초콜릿 세트를 시그니엘 서울의 초고층 파노라마 뷰와 함께 즐길 수 있도록 준비했다"며 "특별한 전경을 배경으로 겨울의 정취를 만끽해 보시길 바란다"고 말했다.