굿즈 성지 된 롯데월드…티니핑, 주술회전 등 IP 협업 활발

롯데월드가 최근 굿즈 성지로 부상했다. 인기 IP(지식재산권) 컬래버가 한창인 어드벤처와 서울스카이, 새로운 동물 친구가 입주한 아쿠아리움까지 각양각색 테마의 콘텐츠를 선보이며 이용자들의 눈길을 사로잡았다.
우선 롯데월드 어드벤처는 '프린세스 캐치! 티니핑' 세계관을 바탕으로 겨울 시즌 축제 '트윙클 미라클 윈터'를 진행하고 있다. 티니핑 캐릭터가 가득한 포토존과 식음 메뉴, 퍼레이드까지 티니핑 팬의 시건을 사로잡았다. 특히 140종이 넘는 티니핑 굿즈도 방문객들에게 호응을 얻고 있다. 올해 신년 시즌 동안 롯데월드 어드벤처의 캐릭터 상품 매출은 전년 대비 54% 이상 증가했다. 협업을 기념해 한정 수량으로 출시된 '후드 담요'와 '헤어 밴드'가 특히 많은 관심을 받고 있으며, 완구류가 뒤를 이었다. 어드벤처 2층 바르셀로나 광장에 마련된 '가챠(Gacha·랜덤 뽑기)' 존은 소소한 스릴과 함께 수집의 즐거움을 선사해, 어드벤처를 방문한 많은 이들이 찾고 있다.
롯데월드타워 전망대 서울스카이는 글로벌 인기 애니메이션 '주술회전' 테마 공간으로 새롭게 변신했다. 서울 하늘 아래 펼쳐진 웅장한 전망과 주술회전 세계관을 접목해, 방문객들에게 이색 즐거움을 전달한다.
특히 주술회전 관련 굿즈도 선보였다. 캐릭터 포토카드 겸 미션지 4종과 랜덤 아크릴 블록으로 구성된 '스탬프 랠리 패키지(유료)'는 미션을 통해 총 4개의 스탬프를 모으면 주술회전 한정판 리워드 스티커를 증정하는 형태로, 하루 평균 100개 이상 판매되는 등 꾸준한 수요를 보이고 있다. 컬래버를 기념해 서울스카이에서만 단독으로 선보이는 한정판 굿즈는 1차 물량이 완판되어 예약 판매가 진행 중이다.
롯데월드 아쿠아리움은 지난해 12월 말부터 오픈한 '카피바라' 전시를 맞아 특별 굿즈를 선보였다. 카피바라 스페셜 굿즈는 오직 현장에서만 구매할 수 있는 한정판 아이템이다. 거대하지만 무해한 카피바라의 매력을 담은 파우치와 랜덤 상품(키링·핀뱃지·마그넷) 등은 아기자기한 디자인과 높은 희소성으로 카피바라 팬들의 소장욕구를 자극한다. 카피바라 스페셜 굿즈는 2월까지 순차 공개될 예정이다.