[SC 건강칼럼] 쉬어도 피곤한 직장인 '번아웃', 극복 방법은?

퇴근 후에도 업무 메신저 알림을 끄지 못한 채 잠자리에 들고, 주말이 지나도 피로가 회복되지 않는 상태가 반복된다. 업무량은 줄지 않는데 집중력은 떨어지고, 예전에 의미 있던 일에도 점점 냉소적인 반응이 앞선다.
세계보건기구(WHO)는 번아웃을 '성공적으로 관리되지 않은 만성 직무 스트레스'로 인해 나타나는 증후군으로 설명하면서도, 개인의 성향보다는 스트레스 관리에 실패한 업무 환경에 초점을 두고 있다.
대응의 핵심은 '더 버티기'가 아니라 '회복이 가능한 구조'를 만드는 데 있다.
업무 우선순위를 조정하고, 휴식 시간을 명확히 구분하는 등 회복을 전제로 한 업무 조절이 도움이 될 수 있다.
아울러 번아웃 상태에서 개인에게 무조건적인 인내나 긍정적 사고를 요구하는 것은 도움이 되지 않는다. 스스로의 소진 신호를 인식하고 회복 여지를 확보하는 것이 필요하다.
혼자 감당하려 하지 않는 태도도 중요하다. 상급자나 동료와의 업무 조정 논의, 조직 내 지원 제도 활용은 책임 회피가 아니라 현실적인 대응이다. 번아웃은 개인이 혼자 버텨서 해결할 수 있는 문제가 아니며, 도움을 요청하는 것 자체가 중요한 대응인 셈이다.
업무 수행에 지장이 생기거나 수면 장애가 지속되고, 불안·우울 증상이 동반되는 등 소진 상태가 이어진다면 이는 개인의 일시적인 컨디션 문제가 아니라 직무 환경에서 비롯된 번아웃 신호로 볼 수 있다. 더 악화되기 전에 정신건강의학과 전문의를 통한 평가와 개입을 고려하는 것이 필요하다.
도움말=고려대 안암병원 정신건강의학과 한규만 교수
