'2026 밸런스바이크 월드 챔피언십 광명스피돔' 2월 7일 개최

기사입력 2026-01-22 08:09


서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 2월 7일 광명스피돔에서 '2026 밸런스바이크 월드 챔피언십 광명스피돔'을 개최한다..

이번 대회는 밸런스바이크를 이용하는 유아, 아동을 위한 스포츠 행사로 선착순 150명을 모집한다. 참가 대상은 2021년부터 2024년생까지이며, 2020년 이전 출생 아동은 번외 경기로 참가할 수 있다.


2월 7일 광명 스피돔에서 열리는 '2006 밸런스바이크월드챔피언십'의 포스터. 사진제공=국민체육진흥공단
안전을 위해 참가자는 반드시 개인 헬멧을 착용해야 하며, 본인의 밸런스바이크를 지참해야 한다. 자전거 브랜드와 관계없이 KC 인증을 받은 12인치 밸런스바이크만 이용할 수 있다.

참가비는 3만 원(광명 시민, 형제·자매 등 다둥이 동시 참가자 2만원)이며 모든 참가자에게는 기념 메달, 번호판, 기념품 등이 제공된다. 또한 대회 당일에는 페이스 페인팅, 태권도 공연 등 다양한 부대 행사가 열려 가족 단위 관람객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.


이전에 광명스피돔에서 열린 밸런스바이크대회 경기장면. 사진제공=국민체육진흥공단
경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이 스포츠 행사의 특수성을 고려해 안전을 최우선의 가치로 삼고 대회를 운영할 계획"이라며, "미래의 주역인 아이들이 주도적인 스포츠 경험을 쌓으며 가족과 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다"라고 전했다.

이번 대회는 경륜경정총괄본부 주최, 맘스커리어 주관, 퍼스트바이크와 OBS의 후원으로 열리며, 대회 접수 및 자세한 대회 요강은 네이커 카페 '퍼스트바이크 스토리'를 통해 확인 할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

