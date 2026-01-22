5개월 만에 기적처럼 돌아온 고양이…국경 넘어 250km '여정'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 갑자기 사라진 고양이가 5개월 만에 약 250km 떨어진 곳에서 기적처럼 집으로 돌아와 화제다.
다음 날 부부는 다시 카탈루냐 휴게소로 돌아가 필루를 찾으며 행인들에게 수소문했다. 지역 동물보호협회에 신고하고 스페인 경찰에 실종 고양이 보고서를 제출했지만 며칠 동안 소식은 없었다.
그러던 중 지난 1월 9일(현지시각) 실종 5개월 만에 기적 같은 일이 벌어졌다.
집 근처 마을의 한 여성이 "당신들의 고양이를 보호하고 있다"고 연락해온 것이다. 그녀는 약 한 달 전 갑자기 나타난 고양이가 몹시 야위고 지쳐 보여 동물병원에 데려갔고, 검사 결과 몸속 마이크로칩을 통해 주인이 시르 부부임을 알게 됐다고 설명했다.
부부는 곧바로 달려가 필루와 재회했다.
필루가 어떻게 국경을 넘어 250km를 이동해 집 근처까지 돌아왔는지는 여전히 수수께끼다. 전문가들은 고양이가 시각적 지형지물뿐 아니라 익숙한 냄새와 소리를 장거리에서도 기억하는 뛰어난 공간 기억 능력을 지니고 있다고 설명했다.
