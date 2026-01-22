㈜한화, 개인주주 간담회서 인적분할 목적 '복합기업 디스카운트 해소' 방안 등 설명

㈜한화가 21일 진행한 개인 주주 대상 간담회에서 최근 발표한 인적분할의 목적과 향후 기업 비전 및 주주가치 제고 방안을 공유했다.
이번 간담회에서 ㈜한화는 인적분할의 핵심 목적으로사업 포트폴리오 최적화를 통한'복합기업 디스카운트 해소'를 꼽았다. 존속법인과 신설법인의 사업 정체성을 명확히 하고 각 사업군별 전략 및 투자 최적화로 시장 재평가를 유도한다는 복안이다.
시장에서는 인적분할과 주주환원정책에 대한 긍정적인 반응이 잇따랐다. 인적분할이 지배구조를 투명화하고 지주회사 할인을 축소하는 계기가 될 것으로 평가하는 증권사 리포트가 연달아 나왔고, ㈜한화의 주가도발표 당일 25% 이상 급등하는 등 사업 구조 개편에 대한 기대감이 실질적인 지표로 나타났다.
"추가적인 주주환원정책이 있는지"에 대한 주주의 질문에 ㈜한화는 "현재 확정된 계획은 없으나 추후 검토하게 되면 공시 등을 통해 투명하게 소통하겠다"고 답했다.
㈜한화 관계자는 이번 주주 간담회 개최와 관련 "앞으로도 투명 경영과 지속적 주주소통을 강화하고 시장에서 제대로 된 기업가치를 인정받도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com