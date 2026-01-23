힘찬병원 "겨울철 낙상, 고령자·골다공증 환자 고관절 골절 위험"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 겨울철 빈번하게 발생하는 고관절 골절에 대한 정보를 제공한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 이동녕 진료원장이 공식 유튜브 채널을 통해 실제 사례를 중심으로 고관절 골절의 증상과 치료 방법, 예방법을 자세히 소개한다.
고관절 골절은 대부분 낙상 사고로 발생하며, 특히 겨울철에는 미끄러운 환경과 근력 저하로 위험이 더욱 커진다. 힘찬병원 이동녕 진료원장은 "고관절은 넘어질 때 체중이 집중되는 부위로, 고령자나 골다공증 환자의 경우 비교적 작은 낙상에도 골절이 발생할 수 있다"며 "단단한 뼈가 부러지다보니 수술까지 이어지는 경우가 많아 무엇보다 예방이 중요하다"고 말했다.
이번 영상에서는 고관절 골절과 탈구가 동반된 환자 사례를 통해 고관절 손상의 위험성과 치료 과정을 짚었다. 고관절이 탈구되면 대퇴골두(허벅지뼈의 위쪽 끝부분)로 가는 혈액 공급이 차단돼 뼈 조직이 괴사하는 대퇴골두 무혈성 괴사로 이어질 위험이 크다. 이 경우 괴사된 뼈 부위를 절제하고 고관절의 일부를 인공물로 대체하는 인공관절치환술을 통해 고관절의 운동 기능을 보존하고 통증을 감소시켜 일상활동을 가능하게 한다.
이동녕 진료원장은 "고관절 골절을 유발하는 낙상은 집 안, 특히 화장실과 문턱 등 일상 공간에서 더 많이 발생한다"며 "평소 하체 근력운동을 꾸준히 하고, 갑작스럽게 움직이지 않는 습관을 들이며 미끄러운 환경을 각별히 주의해야 한다"고 강조했다.
수찬's 관절토크는 관절·척추 질환을 힘찬병원 전문의들이 직접 출연해 설명하는 유튜브 건강 코너로, 매주 다양한 주제의 영상을 공개하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com