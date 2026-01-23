"옆 승객이 내 엉덩이를 베개 삼아 잔다" 기내 황당 영상 화제

기사입력 2026-01-23 11:34


"옆 승객이 내 엉덩이를 베개 삼아 잔다" 기내 황당 영상 화제
사진출처=틱톡

[스포츠조선 장종호 기자] 비행기 안에서 한 승객이 옆자리 승객의 엉덩이를 베개 삼아 잠을 자는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 에미레이트 항공 퍼스트 클래스 창가에 앉은 여성 헤일리는 소셜미디어에 "15시간 동안 이 할머니가 나를 껴안고 잤다"라는 글과 함께 영상을 올렸다. 해당 영상은 1900만 회 이상 조회되며 폭발적인 반응을 얻었다.

영상 속에서 옆자리에 앉은 노인은 담요를 정리하며 자세를 고치더니, 헤일리를 뚫어지게 바라보았다.

이어 몸을 눕혀 헤일리의 엉덩이에 얼굴을 기대고 잠을 청하는 모습이 담겼다.

헤일리는 "믿을 수 없는 상황이다. 그녀의 얼굴이 내 엉덩이에 있다"며 황당함을 토로했다.

영상을 본 네티즌들은 "이거 뭐지?", "트라우마 수준이다", "영혼을 읽으려는 듯한 눈빛이었다" 등 다양한 반응을 보였다. 일부는 왜 헤일리가 노인에게 항의하지 않았는지 의문을 제기했다.

이에 헤일리는 "새벽 3시였고 출장 후 너무 지쳐서 그냥 잠들었다"고 답했다.

이 노인은 또 다른 부적절한 행동으로도 논란을 빚었다. 헤일리에 따르면 자신이 화장실에 간 사이, 노인이 창가 자리를 차지하려고 시도했다고 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"

2.

상간녀 의혹 '합숙맞선' MC 서장훈 "'이숙캠'보다 더 충격적"

3.

박나래 근황 포착, 또 술과 함께..“막걸리 양조..뭐라도 해야죠”

4.

‘맥심 여신’ BJ박민정, ♥76만 유튜버 송형주와 깜짝 결혼 발표

5.

29기 현숙, 확 달라진 '라방' 미모 비결 "보톡스·필러 시술, 나도 신기해"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"

2.

상간녀 의혹 '합숙맞선' MC 서장훈 "'이숙캠'보다 더 충격적"

3.

박나래 근황 포착, 또 술과 함께..“막걸리 양조..뭐라도 해야죠”

4.

‘맥심 여신’ BJ박민정, ♥76만 유튜버 송형주와 깜짝 결혼 발표

5.

29기 현숙, 확 달라진 '라방' 미모 비결 "보톡스·필러 시술, 나도 신기해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"태어나서 해외 처음 가봅니다" 그런데 20시간 비행이라니! 19세 신인 바짝 얼었다

2.

6년전 '노예계약' 이 정도일 줄이야, 사이영상급인데 8년간 번 돈이 고작...메츠가 횡재한 이유

3.

'10억원 역대급 대우' 아직 협상 끝나지 않았다…"좋은 소식 들려드리도록 잘 해보겠습니다"

4.

토종 WAR 1~2위가 한팀에 있네? '차세대' 꼬리표 떼고 3번째 태극마크 도전 → 에이스 정조준? 소형준의 자신감 [인터뷰]

5.

[오피셜]'양민혁도 안쓰면서' 갈 길 바쁜 토트넘, '네이마르 후배' 18세 유망주 풀백 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.