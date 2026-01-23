가로등 뚫고 6m 높이 자란 대나무…"불굴의 생명력" 화제

기사입력 2026-01-23 14:05


가로등 뚫고 6m 높이 자란 대나무…"불굴의 생명력" 화제
사진출처=더우인

[스포츠조선 장종호 기자] 철제 가로등을 뚫고 높게 자란 대나무가 '불굴의 대나무'로 불리며 화제다.

저장일보 등 중국 매체들에 따르면 저장성 신창현 쇼핑센터 인근 가로등 안에 대나무가 자라는 모습이 목격됐다.

대나무는 철제 가로등 기둥 바로 옆에서 뿌리를 내린 뒤, 기둥 하단의 작은 틈새를 통해 내부로 들어가 6미터 길이의 금속 구조물을 관통했다. 대나무는 가로등 꼭대기에서 푸른 잎을 무성하게 틔우며 사람들의 눈길을 사로잡았다.

대부분의 식물은 빛이 없는 환경에서 생장이 어렵지만, 전문가들은 대나무가 발달된 뿌리와 줄기를 통해 물과 무기질을 흡수할 수 있어 초기에는 빛이 없어도 성장이 가능하다고 설명했다.

이 특별한 대나무의 모습을 처음 영상으로 담아 올린 주민은 "아이들과 산책 중 가로등 꼭대기에서 자라는 잎을 발견하고 흥미로운 광경이라 생각해 촬영했다"며 "아이들도 놀라워했고 나 역시 신기해서 영상을 찍어 올렸는데 이렇게 큰 반향을 일으킬 줄은 몰랐다"고 전했다.

해당 영상은 수백만 회 조회수를 기록하며 순식간에 화제가 됐다. 이후 많은 사람들이 직접 현장을 찾아 대나무를 보고, 아이들에게 끈기와 생명력의 의미를 가르치는 교육의 장으로 삼고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혼 홍진경, 전 남편과 단란한 시간.."이래도 돼?" 제작진 깜짝

2.

한혜진, '나혼산' 사내 연애 심경 "결말이 최악이어도 내가 고른 사람"

3.

'600억 자산설' 전현무, 소개팅서 재력 과시하다 굴욕 "여친 간절한 마음에 나갔다가.."

4.

"술로 나락갔는데 또?" 박나래, 막걸리 제조 학원 포착에 싸늘

5.

"200억 탈세, 세계 순위 6위" 차은우, 얼굴천재 아닌 '탈세천재'였다

연예 많이본뉴스
1.

이혼 홍진경, 전 남편과 단란한 시간.."이래도 돼?" 제작진 깜짝

2.

한혜진, '나혼산' 사내 연애 심경 "결말이 최악이어도 내가 고른 사람"

3.

'600억 자산설' 전현무, 소개팅서 재력 과시하다 굴욕 "여친 간절한 마음에 나갔다가.."

4.

"술로 나락갔는데 또?" 박나래, 막걸리 제조 학원 포착에 싸늘

5.

"200억 탈세, 세계 순위 6위" 차은우, 얼굴천재 아닌 '탈세천재'였다

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴거면 최형우 잡았어야?' KIA, 42억 투자로 답했다…"공백 크겠죠, 팀 컬러 바꿀 좋은 계기"

2.

'무려 2,001,447,900,000원' 경악케 하는 세계최고 '머니구단'…레알 마드리드 압도적 1위, 맨유는 끝없는 추락

3.

'너의 뒤에서' 백업 연봉이 2억3천이라고? GG급 유틸리티니까. "올해는 3할, 100안타"

4.

LG 마지막 '액땜' 무사통과! 치리노스 베네수엘라 탈출 → 무사히 플로리다 입성…캠프 정상 합류 확정 [SC포커스]

5.

터커 올해 연봉 고작 $100만? 그건 숫자놀음, 다음달 $5400만 한방에 들어온다...LAD 3년 연속 우승만 본다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.