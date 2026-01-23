가로등 뚫고 6m 높이 자란 대나무…"불굴의 생명력" 화제
|사진출처=더우인
[스포츠조선 장종호 기자] 철제 가로등을 뚫고 높게 자란 대나무가 '불굴의 대나무'로 불리며 화제다.
저장일보 등 중국 매체들에 따르면 저장성 신창현 쇼핑센터 인근 가로등 안에 대나무가 자라는 모습이 목격됐다.
대나무는 철제 가로등 기둥 바로 옆에서 뿌리를 내린 뒤, 기둥 하단의 작은 틈새를 통해 내부로 들어가 6미터 길이의 금속 구조물을 관통했다. 대나무는 가로등 꼭대기에서 푸른 잎을 무성하게 틔우며 사람들의 눈길을 사로잡았다.
대부분의 식물은 빛이 없는 환경에서 생장이 어렵지만, 전문가들은 대나무가 발달된 뿌리와 줄기를 통해 물과 무기질을 흡수할 수 있어 초기에는 빛이 없어도 성장이 가능하다고 설명했다.
이 특별한 대나무의 모습을 처음 영상으로 담아 올린 주민은 "아이들과 산책 중 가로등 꼭대기에서 자라는 잎을 발견하고 흥미로운 광경이라 생각해 촬영했다"며 "아이들도 놀라워했고 나 역시 신기해서 영상을 찍어 올렸는데 이렇게 큰 반향을 일으킬 줄은 몰랐다"고 전했다.
해당 영상은 수백만 회 조회수를 기록하며 순식간에 화제가 됐다. 이후 많은 사람들이 직접 현장을 찾아 대나무를 보고, 아이들에게 끈기와 생명력의 의미를 가르치는 교육의 장으로 삼고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
